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Денис Парамонов поддержал харьковских онкохирургов новейшим оборудованием

Общество 10:58   23.04.2025
Оксана Якушко
Денис Парамонов поддержал харьковских онкохирургов новейшим оборудованием Фото: Фонд Дениса Парамонова

Денис Парамонов снабдил врачей харьковской медрадиологии современной эндоскопической техникой. 

Благотврорительный фонд Дениса Парамонова передал Институту медицинской радиологии и онкологии им. С. П. Григорьева НАМН Украины новейшее хирургическое оборудование — два эндоскопических электрокоагулятора HV-300B Plus с функцией сваривания сосудов SHREK, а также лапароскопическое оснащение. Это оборудование позволит врачам проводить более точные, безопасные и малоинвазивные операции, что существенно снижает риск для пациентов и сокращает время их пребывания в больнице, — сообщает сайт Фонда.

По словам медицинского директора Института Леонида Васильева, оборудование крайне необходимо для повседневной работы хирургов.

«Более 5 тысяч человек проходят лечение в нашем институте в течение года, мы выполняем около 1500 хирургических вмешательств. Прибор, подаренный Фондом, очень нужен, ведь большинство операций не обходятся без электрокоагуляции. Эта современная модификация аппарата коагулирует сосуды, помогает останавливать кровотечения и ушивать раны во время хирургического вмешательства. Большое спасибо Фонду, что помогаете нам лечить онкологических больных», — отметил Васильев.

Стоимость такого оснащения – около полумиллиона гривен. В Фонде отмечают, что эта помощь не просто передача техники, а поддержка жизни. В этом году фонд уже передавал Институту аппарат для искусственной вентиляции легких.

«Это не просто техника. Это реальная помощь в борьбе за жизнь пациентов, большинство из которых проходят сложное лечение от онкологических заболеваний. Харьков — город, медицина которого держится не смотря на все вызовы. Институт остается одним из ключевых центров онкологической помощи в Украине, и нам важно поддерживать тех, кто ежедневно спасает жизнь», — подчеркнули в Фонде Дениса Парамонова.

Фонд Дениса Парамонова регулярно помагает украинской медицине. Кроме аппаратов для Института медрадиологии, только с начала этого года в Харькове организация помогла нескольким больницам: Институту неврологии Фонд передал современный аппарат-ИВЛ, городской клинической больнице №8 – портативный электрокардиограф. Также по просьбе руководства Регионального клинического центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям «Гиппократ» в подвальном помещении учреждения Фонд Дениса Парамонова оборудовал укрытие, а Городская клиническая больница №7 получила холодильники для нужд пациентов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 10:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Денис Парамонов снабдил врачей харьковской медрадиологии современной эндоскопической техникой. ".