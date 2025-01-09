Live
  • Чт 09.01.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 42.24
  • EUR 43.43

Денис Парамонов профинансировал укрытие для детей с инвалидностью в Харькове

Общество 10:52   09.01.2025
Алексей Наумов
Денис Парамонов профинансировал укрытие для детей с инвалидностью в Харькове Фото: Фонд Дениса Парамонова

В Харькове в детском реабилитационном центре «Гиппократ» благодаря Фонду Дениса Парамонова обустроили укрытие. Об этом идет речь на сайте фонда.

В Харькове по просьбе руководства Регионального клинического центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям «Гиппократ» Фонд Дениса Парамонова сделал ремонт в подвальном помещении заведения, которое теперь функционирует как укрытие.

Ремонтные работы включали оштукатуривание стен и потолка, а также их окрашивание. Дополнительно были установлены специальные перила, позволяющие детям, находящимся на реабилитации, удобнее спускаться к укрытию и иметь опору при передвижении.

«Этот многофункциональный зал нам теперь позволит делать активности, связанные с медицинской помощью, ведь во время воздушной тревоги здесь могут находиться родители и дети, получающие у нас дневные услуги, а также персонал. — рассказал директор Центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям «Гиппократ» Роман Марабян. – Пространство позволяет занятия для родителей, ведь очень важно, чтобы они участвовали вместе с детьми в реабилитационных активностях. Мы очень благодарны Фонду Денису Парамонову и всей его команде, что в такое тяжелое время протянули нам руку помощи и сделали такую ​​прекрасную локацию».

Роман Марабян
Фото: Фонд Дениса Парамонова

В свою очередь, меценат и основатель благотворительного фонда Денис Парамонов подчеркнул, что благотворители должны больше внимания обращать именно на такие реабилитационные учреждения, как центр «Гиппократ».

«Мы проявили инициативу и профинансировали проведение ремонта в подвальном помещении, что позволило привести его в должное состояние. Этот проект стал важным шагом для обеспечения безопасности и комфортных условий для детей с ДЦП и другими врожденными пороками здоровья. Теперь у специалистов центра есть возможность проведения реабилитационных процедур даже во время воздушных тревог», — отметил Денис Парамонов.

укрытие для детей в реабилитационном центре в Харькове
Фото: Фонд Дениса Парамонова

Напомним, ранее Фонд Дениса Парамонова подарил реабилитационному центру «Гиппократ» интерактивную доску стоимостью около 130 тыс. грн. Это позволило специалистам Центра проводить эффективные коррекционные занятия с детьми, имеющими разнообразные врожденные пороки, например, детский церебральный паралич. Директор центра Роман Марабян отметил, что, подарив интерактивную доску, Фонд Дениса Парамонова осуществил многолетнюю мечту персонала реабилитационного учреждения.

укрытие для детей в реабилитационном центре в Харькове 2
Фото: Фонд Дениса Парамонова
батареи в укрытии
Фото: Фонд Дениса Парамонова
Автор: Алексей Наумов
Популярно
«Обращаюсь к харьковчанам, которые живут в городе»: о чем предупредил Терехов
«Обращаюсь к харьковчанам, которые живут в городе»: о чем предупредил Терехов
07.01.2025, 09:39
Новости Харькова — главное за 9 января: ночной пожар из-за «прилета», раненые
Новости Харькова — главное за 9 января: ночной пожар из-за «прилета», раненые
09.01.2025, 08:45
Харьковчан зовут на работу: обещают льготы на «коммуналку» и стабильные деньги
Харьковчан зовут на работу: обещают льготы на «коммуналку» и стабильные деньги
08.01.2025, 13:20
Готовы платить 40 тысяч гривен: каких специалистов ищут в Харькове и области
Готовы платить 40 тысяч гривен: каких специалистов ищут в Харькове и области
09.01.2025, 10:36
Транспортная стратегия Харькова: жителям предлагают поучаствовать в обсуждении
Транспортная стратегия Харькова: жителям предлагают поучаствовать в обсуждении
08.01.2025, 14:29
За квартиру с ремонтом в Харькове можно купить хрущовку в Ужгороде
За квартиру с ремонтом в Харькове можно купить хрущовку в Ужгороде
08.01.2025, 10:07

Новости по теме:


Вы читали новость: «Денис Парамонов профинансировал укрытие для детей с инвалидностью в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 10:52;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в детском реабилитационном центре «Гиппократ» благодаря Фонду Дениса Парамонова обустроили укрытие. Об этом идет речь на сайте фонда".