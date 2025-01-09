Денис Парамонов профинансировал укрытие для детей с инвалидностью в Харькове
В Харькове в детском реабилитационном центре «Гиппократ» благодаря Фонду Дениса Парамонова обустроили укрытие. Об этом идет речь на сайте фонда.
В Харькове по просьбе руководства Регионального клинического центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям «Гиппократ» Фонд Дениса Парамонова сделал ремонт в подвальном помещении заведения, которое теперь функционирует как укрытие.
Ремонтные работы включали оштукатуривание стен и потолка, а также их окрашивание. Дополнительно были установлены специальные перила, позволяющие детям, находящимся на реабилитации, удобнее спускаться к укрытию и иметь опору при передвижении.
«Этот многофункциональный зал нам теперь позволит делать активности, связанные с медицинской помощью, ведь во время воздушной тревоги здесь могут находиться родители и дети, получающие у нас дневные услуги, а также персонал. — рассказал директор Центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям «Гиппократ» Роман Марабян. – Пространство позволяет занятия для родителей, ведь очень важно, чтобы они участвовали вместе с детьми в реабилитационных активностях. Мы очень благодарны Фонду Денису Парамонову и всей его команде, что в такое тяжелое время протянули нам руку помощи и сделали такую прекрасную локацию».
В свою очередь, меценат и основатель благотворительного фонда Денис Парамонов подчеркнул, что благотворители должны больше внимания обращать именно на такие реабилитационные учреждения, как центр «Гиппократ».
«Мы проявили инициативу и профинансировали проведение ремонта в подвальном помещении, что позволило привести его в должное состояние. Этот проект стал важным шагом для обеспечения безопасности и комфортных условий для детей с ДЦП и другими врожденными пороками здоровья. Теперь у специалистов центра есть возможность проведения реабилитационных процедур даже во время воздушных тревог», — отметил Денис Парамонов.
Напомним, ранее Фонд Дениса Парамонова подарил реабилитационному центру «Гиппократ» интерактивную доску стоимостью около 130 тыс. грн. Это позволило специалистам Центра проводить эффективные коррекционные занятия с детьми, имеющими разнообразные врожденные пороки, например, детский церебральный паралич. Директор центра Роман Марабян отметил, что, подарив интерактивную доску, Фонд Дениса Парамонова осуществил многолетнюю мечту персонала реабилитационного учреждения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: благотворительный фонд Дениса Парамонова, діти, Денис Парамонов, дети, инвалидность, марабян, реабилитационный центр, укрытие;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 10:52;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в детском реабилитационном центре «Гиппократ» благодаря Фонду Дениса Парамонова обустроили укрытие. Об этом идет речь на сайте фонда".