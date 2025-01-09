Денис Парамонов профінансував укриття для дітей з інвалідністю в Харкові
У Харкові в дитячому реабілітаційному центрі “Гіппократ” завдяки Фонду Дениса Парамонова облаштували укриття. Про це йдеться на сайті фонду.
У Харкові на прохання керівництва Регіонального клінічного центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям “Гіппократ” Фонд Дениса Парамонова зробив ремонт у підвальному приміщенні закладу, що тепер функціонує як укриття.
Ремонтні роботи включали поштукатурення стін і стелі, а також їх фарбування. Додатково були встановлені спеціальні перила, що дозволяють дітям, які перебувають на реабілітації, зручніше спускатися до укриття та мати опору при пересуванні.
“Цей багатофункціональний зал нам тепер дозволить робити активності, пов’язані з медичною допомогою, адже під час повітряної тривоги тут можуть перебувати батьки і діти, які отримують у нас денні послуги, а також персонал. — розповів директор Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям “Гіппократ” Роман Марабян. – Простір дозволяє заняття для батьків, адже дуже важливо, щоб вони брали участь разом з дітьми в реабілітаційних активностях. Ми дуже вдячні Фонду Дениса Парамонова та всій його команді, що в такий важкий час простягнули нам руку допомоги і зробили таку прекрасну локацію”.
У свою чергу меценат та засновник благодійного фонду Денис Парамонов підкреслив, що благодійники мають більше уваги звертати саме на такі реабілітаційні заклади, як центр “Гіппократ”.
“Ми проявили ініціативу і профінансували проведення ремонту в підвальному приміщенні, що дозволило привести його до належного стану. Цей проєкт став важливим кроком для забезпечення безпеки та комфортних умов для дітей з ДЦП та іншими вродженими вадами здоров’я. Тепер у фахівців центру є можливість проведення реабілітаційних процедур навіть під час повітряних тривог”, — зазначив Денис Парамонов.
Нагадаємо, раніше Фонд Дениса Парамонова подарував реабілітаційному центру “Гіппократ” інтерактивну дошку вартістю майже 130 тис. грн. Це дозволило фахівцям Центру проводити ефективні корекційні заняття з дітьми, які мають різноманітні вродженні вади, наприклад, дитячий церебральний параліч. Директор центру Роман Марабян зазначив, що, подарувавши інтерактивну дошку, Фонд Дениса Парамонова здійснив багаторічну мрію персоналу реабілітаційного закладу.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: благотворительный фонд Дениса Парамонова, діти, Денис Парамонов, инвалидность, марабян, реабилитационный центр, укрытие;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 10:52;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові в дитячому реабілітаційному центрі “Гіппократ” завдяки Фонду Дениса Парамонова облаштували укриття. Про це йдеться на сайті фонду".