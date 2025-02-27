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Денис Парамонов подарил Институту неврологии в Харькове новейший аппарат ИВЛ

Общество 10:14   27.02.2025
Алексей Наумов
Денис Парамонов подарил Институту неврологии в Харькове новейший аппарат ИВЛ Фото: Фонд Дениса Парамонова

Институт неврологии, психиатрии и наркологии им. Волошина Национальной академии медицинских наук Украины получил в подарок от Фонда Дениса Парамонова современный аппарат для искусственной вентиляции легких стоимостью 750 тысяч гривен.

Об этом говорится на сайте Фонда.

Руководство Харьковского института неврологии, психиатрии и наркологии им. Волошина обратилось с просьбой к Фонду Дениса Парамонова оказать содействие в укомплектовании отделения реанимации и интенсивной терапии медицинского учреждения. Специалисты Института оказывают высокоспециализированную неврологическую, нейрохирургическую и психиатрическую помощь. Последние несколько лет наблюдается значительная перегрузка коечного фонда Института, ведь пациентов очень много, а специализированного оборудования кое-где не хватает.

«К сожалению, из-за недостаточного финансирования Институт самостоятельно не может полностью обеспечить оборудованием клинические подразделения, в частности, отделения реанимации и интенсивной терапии, — отметили в Фонде Дениса Парамонова. — Мы откликнулись на просьбу Института, подарив медучреждению аппарат для искусственной вентиляции легких стоимостью 750 тыс. грн. Это ИВЛ последнего поколения, самая новейшая техника в настоящее время. Рассчитан, в том числе на автономную работу, что очень важно при перебоях со светом. Также имеет несколько режимов вентиляции легких, к тому же позволяет следить онлайн как подается поток кислорода, что значительно улучшает качество медицинской помощи пациентам, и значительно облегчает тяжелый труд врачей. Надеемся, благодаря этой технике будет спасена не одна жизнь».

Фото: Фонд Дениса Парамонова

Использовать этот аппарат ИВЛ будут в реанимации, отделениях интенсивной терапии, анестезиологии – спектр очень широк. В свою очередь, директор Института неврологии, психиатрии и наркологии им. Волошина Игорь Линский выразил искреннюю благодарность Фонду Дениса Парамонова за подаренный аппарат ИВЛ.

Фото: Фонд Дениса Парамонова

«Конечно, мы все переживаем непростые времена, но Институт работает на полную мощность и даже с перевыполнением наших плановых возможностей на 30%. Это требует от нашего коллектива и от материальной базы дополнительных усилий. Поэтому мы ценим любую помощь со стороны наших благотворителей и меценатов по медицинскому оборудованию. Нам очень ценен подарок. Нам очень ценен подарок от Благотворительного фонда Дениса Парамонова – аппарат искусственной вентиляции легких. У нас действует мощное нейрохирургическое отделение, где лечатся и гражданские, и военные. Поэтому современное оборудование для наших операционных и палат интенсивной терапии очень важно», — подчеркнул директор Института.

Фото: Фонд Дениса Парамонова

Напомним, в январе 2025 года Фонд Дениса Парамонова передал очень важное медицинское оборудование для Городской клинической больницы №8 города Харькова. Речь идет о портативном электрокардиографе, что значительно повысит качество предоставления медицинских услуг для пациентов с серьезными проблемами сердца.

Фото: Фонд Дениса Парамонова

В то же время в декабре прошлого года Фонд Дениса Парамонова также подарил харьковской больнице №8 однокамерный временный кардиостимулятор и два биполярных электрода для временной кардиостимуляции. Это оборудование очень необходимо для лечения пациентов после инфарктов и различных кардиохирургических операций.

Автор: Алексей Наумов
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 10:14;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт неврологии, психиатрии и наркологии им. Волошина НАМН Украины получил в подарок от Фонда Дениса Парамонова современный аппарат стоимостью 750 тыс. грн".