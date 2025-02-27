Денис Парамонов подарував Інституту неврології в Харкові новітніший апарат ШВЛ

Інститут неврології, психіатрії та наркології ім. Волошина Національної академії медичних наук України отримав в подарунок від Фонду Дениса Парамонова сучасний апарат для штучної вентиляції легень вартістю 750 тис. грн.

Про це йдеться на сайті Фонду.

Керівництво Харківського Інституту неврології, психіатрії та наркології ім. Волошина звернулось з проханням до Фонду Дениса Парамонова посприяти в укомплектуванні відділення реанімації та інтенсивної терапії медичної установи. Фахівці Інституту надають високоспеціалізовану неврологічну, нейрохірургічну та психіатричну допомогу. Останні кілька років спостерігається значне перевантаження ліжкового фонду Інституту, адже пацієнтів дуже багато, а спеціалізованого обладнання подекуди на усіх не вистачає.

“На жаль, через недостатнє фінансування Інститут самотужки не може повністю забезпечити обладнанням клінічні підрозділи, зокрема, відділення реанімації та інтенсивної терапії, — зазначили у Фонді Дениса Парамонова. — Ми відгукнулись на прохання Інституту, подарувавши медустанові апарат для штучної вентиляції легень вартістю 750 тис. грн. Це ШВЛ останнього покоління, найновітніша техніка на даний час. Розрахований в тому числі на автономну роботу, що дуже важливо під час перебоїв зі світлом. Також має кілька режимів вентиляції легень, до того ж дозволяє слідкувати онлайн як подається потік кисню, що значно покращує якість медичної допомоги пацієнтам, і значно полегшує важкий труд лікарів. Сподіваємося, завдяки цій техніці буде врятоване не одне життя”.

Використовувати цей апарат ШВЛ будуть в реанімації, відділеннях інтенсивної терапії, анестезіології – спектр дуже широкий. Своєю чергою директор Інституту неврології, психіатрії та наркології ім. Волошина Ігор Лінський висловив щиру подяку Фонду Дениса Парамонова за подарований апарат ШВЛ.

“Звичайно, ми усі переживаємо непрості часи, але Інститут працює на повну потужність і навіть з перебільшенням наших планових можливостей на 30%. Це вимагає від нашого колективу і від матеріальної бази додаткових зусиль. Тому ми цінуємо будь-яку допомогу з боку наших благодійників та меценатів щодо медичного обладнання. Нам дуже цінний подарунок від Благодійного фонду Дениса Парамонова — апарат штучної вентиляції легень. В нас діє потужне нейрохірургічне відділення, де лікуються і цивільні, і військові. Тому сучасне обладнання для наших операційних та палат інтенсивної терапії є дуже важливим”, — підкреслив директор Інституту.

Нагадаємо, у січні 2025 року Фонд Дениса Парамонова передав вкрай важливе медичне обладнання для Міської клінічної лікарні №8 міста Харкова. Йдеться про портативний електрокардіограф, що значно підвищить якість надання медичних послуг для пацієнтів із серйозними проблемами серця.

В той самий час в грудні минулого року Фонд Дениса Парамонова також подарував харківській лікарні №8 однокамерний тимчасовий кардіостимулятор та два електроди біполярних для тимчасової кардіостимуляції. Це обладнання дуже потрібне для лікування пацієнтів після інфарктів та різноманітних кардіохірургічних операцій.