Чи пустять уболівальників на трибуни Харкова й коли в Україні буде перший матч

Уболівальники зможуть бути присутніми на спортивних заходах в Україні. Міністерство молоді та спорту розробило заходи безпеки щодо допуску людей на трибуни. До переліку міст, в яких відкриють для вболівальників спортивні споруди, Харків попередньо не входить, але також буде врахована позиція обласної військової адміністрації.

Матчі з глядачами не проводитимуть на прифронтових територіях, що “є вимогою здорового глузду”, повідомив в етері національного телемарафону т.в.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

“Це буде залежати від позиції обласної військової адміністрації. Але я впевнений, що Миколаїв, Харків, я думаю, що ми не будемо так ризикувати. Центральна, західна частина можна проводити заходи. У нас не так багато експлуатованих споруд, які обладнані місцями для глядачів“, – зазначив Бідний.

Він уточнив, що по кожній з областей будуть висновки робочих груп щодо того, скільки та чи інша спортивна споруда може вміщувати глядачів разом з учасниками змагань.

“Після того дуже швидко можна буде обраховувати, скільки ж глядачів можна пускати на трибуни. І дуже важливо постійно тримати в гарному стані укриття, шляхи підходу, під’їзду. Тобто це буде вже відповідальність як обласної військової адміністрації, так і ДСНС місцевої, так і керівників спортивної споруди“, — пояснив т.в.о. міністра.

Бідний зазначив, що спорт є важливою частиною суспільного життя та економіки. Також він наголосив, що спортивні споруди завжди будуються з урахуванням можливості якнайшвидшої евакуації.

“Футбольний стадіон за вимогами УЄФА має бути таким, щоб він міг евакуюватися повністю за вісім хвилин, не більше. Зрозуміло, що повну чашу ніхто сьогодні наповнювати не буде. Буде залежати все від того, яке є укриття поблизу, як ви вже зазначили, на відстані не більше 500 метрів. Десять хвилин пішим ходом, а також на інвалідному візку. І, власне, якщо буде звучати сирена, то головний суддя відповідальний за те, щоб перервати хід змагань і допомогти глядачам і учасникам змагань, що дуже важливо, прослідувати в дані укриття. Змагання будуть відновлені після закінчення повітряної тривоги“, – розповів глава міністерства.

Перша спортивна подія із вболівальниками на трибунах, за його словами, може відбутися вже на початку наступного року.

“Це буде футбольний матч, скоріш за все. Це моє припущення, але це все залежить від організаторів“, – додав Бідний.