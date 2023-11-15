Через Ярославського “Металіст” не має шансів – журналіст
Повернувши харківській футбольній команді назву та символіку ФК “Металіст”, бізнесмен Олександр Ярославський не залишив клубу шансів виграти суди, які тягнуться з часів Курченка, вважає український журналіст Сергій Болотніков.
Харківському клубу потрібно було залишатися “Металом”, заявив Болотніков у етері на ютуб-каналі KDK.
“Якби ви залишилися “Металом” (це все починалося з клубу “Метал”, пам’ятаєте?), не було б жодних проблем у цього клубу. Натомість прийшов Ярославський, взяв назву “Металіста”, емблему “Металіста”, кольори “Металіста”, історію того клубу, стадіон, школу… І тепер ви скаржитесь, що ви не правонаступник?” – зазначив журналіст Сергій Болотніков.
Зазначимо, що зараз харківський “Металіст” витрачає значні кошти на суди з колишніми гравцями того “золотого” клубу, який Ярославський свого часу продав ручному олігарху Віктора Януковича Сергію Курченку.
“Думаю, що у них немає шансів у судах, думаю, що вони всі їх прої…ть (програють – Ред.). Скажуть, що “Металіст” убив не Ярославський, а УЄФА”, – сказав Болотніков.
Наразі харківський ФК “Металіст” – у хвості Першої ліги.
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“Металіст” йде останнім, має десять очок. Він нижчий навіть за “Хуст”. До ТОП-5, яка виходить у чемпіонську групу та боротиметься за підвищення, 12 пунктів. Тобто ми розуміємо, що все – хана. І буде добре, якщо “Металіст” не вилетить взагалі із Першої ліги”, – прокоментував Болотніков.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 10:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повернувши харківській футбольній команді назву та символіку ФК “Металіст”, бізнесмен Олександр Ярославський не залишив клубу шансів виграти суди, які тягнуться з часів Курченка, вважає український журналіст Сергій Болотніков".