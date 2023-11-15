Из-за Ярославского у «Металлиста» нет шансов — журналист

Вернув харьковской футбольной команде название и символику «Металлиста», бизнесмен Александр Ярославский не оставил клубу шансов выиграть суды, которые тянутся со времен Курченко, считает украинский журналист Сергей Болотников.

Харьковскому клубу нужно было оставаться «Металлом», заявил Болотников в эфире на YouTube-канале KDK.

«Если бы вы остались «Металлом» (это же все начиналось с клуба «Металл», помните?), не было бы никаких проблем у этого клуба. Вместо этого пришел Ярославский, взял название «Металлиста», эмблему «Металлиста», цвета «Металлиста», историю того клуба, стадион, школу… И теперь вы жалуетесь, что вы не правопреемник?» — отметил журналист Сергей Болотников.

Отметим, что сейчас харьковский «Металлист» тратит значительные средства на суды с бывшими игроками того, «золотого», клуба, который Ярославский в свое время продал ручному олигарху Виктора Януковича Сергею Курченко.

«Думаю, что у них нет шансов в судах, думаю, что они все их прое…т (проиграют — Ред.). Скажут, что «Металлист» убил не Ярославский, а УЕФА», – сказал Болотников в эфире.

Сейчас харьковский ФК «Металлист» — в хвосте Первой лиги.

«Металлист» идет последним, у него десять очков. Он ниже даже «Хуста». До ТОП-5, которая выходит в чемпионскую группу и будет бороться за повышение, 12 пунктов. То есть мы понимаем, что все — хана. И будет хорошо, если «Металлист» не вылетит вообще из Первой лиги», — прокомментировал Болотников.