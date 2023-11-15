Live
  • Ср 15.11.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.32
  • EUR 38.94

Из-за Ярославского у «Металлиста» нет шансов — журналист

Общество 10:39   15.11.2023
Оксана Горун
Из-за Ярославского у «Металлиста» нет шансов — журналист

Вернув харьковской футбольной команде название и символику «Металлиста», бизнесмен Александр Ярославский не оставил клубу шансов выиграть суды, которые тянутся со времен Курченко, считает украинский журналист Сергей Болотников.

Харьковскому клубу нужно было оставаться «Металлом», заявил Болотников в эфире на YouTube-канале KDK.

«Если бы вы остались «Металлом» (это же все начиналось с клуба «Металл», помните?), не было бы никаких проблем у этого клуба. Вместо этого пришел Ярославский, взял название «Металлиста», эмблему «Металлиста», цвета «Металлиста», историю того клуба, стадион, школу… И теперь вы жалуетесь, что вы не правопреемник?» — отметил журналист Сергей Болотников.

Болотников в эфире
Фото: скриншот

Отметим, что сейчас харьковский «Металлист» тратит значительные средства на суды с бывшими игроками того, «золотого», клуба, который Ярославский в свое время продал ручному олигарху Виктора Януковича Сергею Курченко.

«Думаю, что у них нет шансов в судах, думаю, что они все их прое…т (проиграют — Ред.). Скажут, что «Металлист» убил не Ярославский, а УЕФА», – сказал Болотников в эфире.

Сейчас харьковский ФК «Металлист» — в хвосте Первой лиги.

Читайте также: Ультрас “Металлиста”, командир Kraken о Ярославском: “Его дом полностью целый”

«Металлист» идет последним, у него десять очков. Он ниже даже «Хуста». До ТОП-5, которая выходит в чемпионскую группу и будет бороться за повышение, 12 пунктов. То есть мы понимаем, что все — хана. И будет хорошо, если «Металлист» не вылетит вообще из Первой лиги», — прокомментировал Болотников.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 15.11: доцент-наводчик, сине-желтая подсветка в метро
Главные новости Харькова 15.11: доцент-наводчик, сине-желтая подсветка в метро
15.11.2023, 11:05
Из-за Ярославского у «Металлиста» нет шансов — журналист
Из-за Ярославского у «Металлиста» нет шансов — журналист
15.11.2023, 10:39
«Днем у меня занятия» — доцент вуза в Харькове работал на ГРУ
«Днем у меня занятия» — доцент вуза в Харькове работал на ГРУ
15.11.2023, 10:00
Войска РФ продвинулись под Купянском, пытаются вернуть инициативу — ISW
Войска РФ продвинулись под Купянском, пытаются вернуть инициативу — ISW
15.11.2023, 08:17
Появится ли в Харькове префект — комментарий главы облсовета
Появится ли в Харькове префект — комментарий главы облсовета
15.11.2023, 09:15
Неожиданность от соседа: в доме в Харькове вместо газа по трубам потекла вода
Неожиданность от соседа: в доме в Харькове вместо газа по трубам потекла вода
15.11.2023, 11:17

Новости по теме:

13:39
У фирмы через суд забирают земли возле «Металлиста» в Харькове за 30 млн грн
21:27
Легендарный голкипер Горяинов бегал по центру Харькова с детьми (фото, видео)
19:45
В мэрии показали, как сейчас выглядит стадион «Металлист» в Харькове (фото)
11:04
Ультрас «Металлиста», командир Kraken о Ярославском: «Его дом полностью целый»
08:12
В Харькове неизвестные закрасили лицо Ярославскому на мурале у «Металлиста»

Вы читали новость: «Из-за Ярославского у «Металлиста» нет шансов — журналист»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 10:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вернув харьковской футбольной команде название и символику «Металлиста», бизнесмен Александр Ярославский не оставил клубу шансов выиграть суды, которые тянутся со времен Курченко, считает украинский журналист Сергей Болотников".