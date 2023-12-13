14 атак войск РФ отбили за сутки на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Украинские защитники в течение суток на Харьковщине отбили 12 атак врага в районе села Синьковка и еще две — восточнее села Петропавловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное и Бударки на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.