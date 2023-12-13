14 атак військ РФ відбили за добу на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Українські захисники протягом доби на Харківщині відбили 12 атак ворога в районі села Синьківка та ще дві – на схід від села Петропавлівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне та Бударки на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 19:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники протягом доби на Харківщині відбили 12 атак ворога в районі села Синьківка та ще дві – на схід від села Петропавлівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".