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14 атак військ РФ відбили за добу на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:43   13.12.2023
Олена Нагорна
14 атак військ РФ відбили за добу на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Українські захисники протягом доби на Харківщині відбили 12 атак ворога в районі села Синьківка та ще дві – на схід від села Петропавлівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне та Бударки на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 19:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники протягом доби на Харківщині відбили 12 атак ворога в районі села Синьківка та ще дві – на схід від села Петропавлівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".