14 атак військ РФ відбили за добу на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Українські захисники протягом доби на Харківщині відбили 12 атак ворога в районі села Синьківка та ще дві – на схід від села Петропавлівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне та Бударки на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.