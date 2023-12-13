Містам-героям: у Кропивницькому присвятили ялинку Харкову (відео)

У місті Кропивницький одну з новорічних ялинок присвятили Харкову.

12 новорічних ялинок встановили на площі Героїв Майдану, повідомили в Кіровоградській обласній державній адміністрації. Кожне з новорічних дерев присвятили ЗСУ, волонтерам, а також 10 містам-героям: Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову, Бучі, Ірпеню, Миколаєву та Охтирці.

В адміністрації зазначили, що така акція проходить у Кропивницькому вдруге.