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Містам-героям: у Кропивницькому присвятили ялинку Харкову (відео)

Суспільство 15:20   13.12.2023
Вікторія Яковенко
Містам-героям: у Кропивницькому присвятили ялинку Харкову (відео)

У місті Кропивницький одну з новорічних ялинок присвятили Харкову.

12 новорічних ялинок встановили на площі Героїв Майдану, повідомили в Кіровоградській обласній державній адміністрації. Кожне з новорічних дерев присвятили ЗСУ, волонтерам, а також 10 містам-героям: Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову, Бучі, Ірпеню, Миколаєву та Охтирці.

В адміністрації зазначили, що така акція проходить у Кропивницькому вдруге.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 15:20;

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