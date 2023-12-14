Карантин через сказ у кота ввели в одному з районів Харкова
Минулого місяця харків’янин дав притулок бездомному коту, який 1 грудня покусав його і незабаром помер, повідомили в мерії.
11 грудня чоловік звернувся до дільничної лікарні ветеринарної медицини №4, повідомивши про смерть тварини.
Фахівці Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів провели дослідження та виявили у кота антиген вірусу сказу.
Місцева державна надзвичайна протиепізоотична комісія при виконавчому комітеті Харківської міськради запровадила карантинні обмеження на частину території Київського району, обмежену вулицями обмежену вулицями Литвинівською, Фізкультурною, Ніколаєва і пров. Фізкультурним.
Нагадаємо, щоб домашні тварини не захворіли на сказ, їм необхдіно щорічно робити щеплення, починаючи з 3-місячного віку. Вакцина проти сказу – безкоштовна, для щеплення необхідно звернутися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини на території міста Харкова.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: бешенство, карантин, киівський район, кот, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 16:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого місяця харків’янин дав притулок бездомному коту, який 1 грудня покусав його і незабаром помер, повідомили в мерії.".