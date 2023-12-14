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Карантин через сказ у кота ввели в одному з районів Харкова

Суспільство 16:36   14.12.2023
Оксана Якушко
Карантин через сказ у кота ввели в одному з районів Харкова Фото: ГУ Держпродспоживслужба в Харківській області

Минулого місяця харків’янин дав притулок бездомному коту, який 1 грудня покусав його і незабаром помер, повідомили в мерії.

11 грудня чоловік звернувся до дільничної лікарні ветеринарної медицини №4, повідомивши про смерть тварини.

Фахівці Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів провели дослідження та виявили у кота антиген вірусу сказу.

Місцева державна надзвичайна протиепізоотична комісія при виконавчому комітеті Харківської міськради запровадила карантинні обмеження на частину території Київського району, обмежену вулицями  обмежену вулицями Литвинівською, Фізкультурною, Ніколаєва і пров. Фізкультурним. 

Нагадаємо, щоб домашні тварини не захворіли на сказ, їм необхдіно щорічно робити щеплення, починаючи з 3-місячного віку. Вакцина проти сказу – безкоштовна, для щеплення необхідно звернутися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини на території міста Харкова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 16:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого місяця харків’янин дав притулок бездомному коту, який 1 грудня покусав його і незабаром помер, повідомили в мерії.".