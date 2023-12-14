Карантин из-за бешенства у кота ввели в одном из районов Харькова
В прошлом месяце харьковчанин приютил бездомного кота, который 1 декабря искусал его и вскоре умер, сообщили в мэрии.
11 декабря мужчина обратился в участковую больницу ветеринарной медицины №4, сообщив о смерти животного.
Специалисты Харьковской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провели исследование и обнаружили у кота антиген вируса бешенства.
Местная государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при исполнительном комитете Харьковского горсовета ввела карантинные ограничения на часть территории Киевского района, ограниченную улицами Литвиновской, Физкультурной, Николаева и пер. Физкультурным.
Напомним, чтобы домашние животные не заболели бешенством, им необходимо ежегодно делать прививки, начиная с 3-месячного возраста. Вакцина против бешенства — бесплатная, для прививки необходимо обратиться в любую участковую больницу ветеринарной медицины на территории города Харькова.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: бешенство, карантин, київський район, киевский район, кот, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 16:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В прошлом месяце харьковчанин приютил бездомного кота, который 1 декабря искусал его и вскоре умер, сообщили в мэрии.".