Карантин из-за бешенства у кота ввели в одном из районов Харькова

В прошлом месяце харьковчанин приютил бездомного кота, который 1 декабря искусал его и вскоре умер, сообщили в мэрии.

11 декабря мужчина обратился в участковую больницу ветеринарной медицины №4, сообщив о смерти животного.

Специалисты Харьковской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провели исследование и обнаружили у кота антиген вируса бешенства.

Местная государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при исполнительном комитете Харьковского горсовета ввела карантинные ограничения на часть территории Киевского района, ограниченную улицами Литвиновской, Физкультурной, Николаева и пер. Физкультурным.

Напомним, чтобы домашние животные не заболели бешенством, им необходимо ежегодно делать прививки, начиная с 3-месячного возраста. Вакцина против бешенства — бесплатная, для прививки необходимо обратиться в любую участковую больницу ветеринарной медицины на территории города Харькова.