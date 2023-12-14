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Карантин из-за бешенства у кота ввели в одном из районов Харькова

Общество 16:36   14.12.2023
Оксана Якушко
Карантин из-за бешенства у кота ввели в одном из районов Харькова Фото: ГУ ГУ Госпродпотребслужба в Харьковской области

В прошлом месяце харьковчанин приютил бездомного кота, который 1 декабря искусал его и вскоре умер, сообщили в мэрии.

11 декабря мужчина обратился в участковую больницу ветеринарной медицины №4, сообщив о смерти животного.

Специалисты Харьковской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провели исследование и обнаружили у кота антиген вируса бешенства.

Местная государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при исполнительном комитете Харьковского горсовета ввела карантинные ограничения на часть территории Киевского района, ограниченную улицами Литвиновской, Физкультурной, Николаева и пер. Физкультурным.

Напомним, чтобы домашние животные не заболели бешенством, им необходимо ежегодно делать прививки, начиная с 3-месячного возраста. Вакцина против бешенства — бесплатная, для прививки необходимо обратиться в любую участковую больницу ветеринарной медицины на территории города Харькова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 16:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В прошлом месяце харьковчанин приютил бездомного кота, который 1 декабря искусал его и вскоре умер, сообщили в мэрии.".