“Швидка” та два автомобілі застрягли в кучугурах на Харківщині – зведення ДСНС
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про події в регіоні за добу.
Сім разів за добу рятувальники виїжджали гасити пожежі (жодна з них не виникла через обстріли), а також тричі – на допомогу при ДТП і для витягування автомобілів, що застрягли на дорогах.
“Три рази рятувальники залучалися при витягуванні автомобілів з ускладнених ділянок доріг в Харківському та Куп’янському районах області. Автомобілями підвищеної прохідності було вилучено із заметів два автомобілі та одна карета швидкої допомоги”, – зазначили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 07:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про події в регіоні за добу".