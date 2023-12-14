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“Швидка” та два автомобілі застрягли в кучугурах на Харківщині – зведення ДСНС

Події 07:49   14.12.2023
Оксана Горун
“Швидка” та два автомобілі застрягли в кучугурах на Харківщині – зведення ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про події в регіоні за добу.

Сім разів за добу рятувальники виїжджали гасити пожежі (жодна з них не виникла через обстріли), а також тричі – на допомогу при ДТП і для витягування автомобілів, що застрягли на дорогах.

“Три рази рятувальники залучалися при витягуванні автомобілів з ускладнених ділянок доріг в Харківському та Куп’янському районах області. Автомобілями підвищеної прохідності було вилучено із заметів два автомобілі та одна карета швидкої допомоги”, – зазначили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 07:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про події в регіоні за добу".