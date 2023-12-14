“Швидка” та два автомобілі застрягли в кучугурах на Харківщині – зведення ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про події в регіоні за добу.

Сім разів за добу рятувальники виїжджали гасити пожежі (жодна з них не виникла через обстріли), а також тричі – на допомогу при ДТП і для витягування автомобілів, що застрягли на дорогах.

“Три рази рятувальники залучалися при витягуванні автомобілів з ускладнених ділянок доріг в Харківському та Куп’янському районах області. Автомобілями підвищеної прохідності було вилучено із заметів два автомобілі та одна карета швидкої допомоги”, – зазначили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.