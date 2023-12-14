«Скорая» и два автомобиля застряли в сугробах на Харьковщине — сводка ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о происшествиях в регионе за сутки.

Семь раз за сутки спасатели выезжали тушить пожары (ни один из них не возник из-за обстрелов), а также трижды — на помощь при ДТП и для вытягивания застрявших на дорогах автомобилей.

«Три раза спасатели привлекались при вытягивании автомобилей из усложненных участков дорог в Харьковском и Купянском районах области. Автомобилями повышенной проходимости были изъяты из сугробов два автомобиля и одна карета скорой помощи», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.