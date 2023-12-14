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«Скорая» и два автомобиля застряли в сугробах на Харьковщине — сводка ГСЧС

Происшествия 07:49   14.12.2023
Оксана Горун
«Скорая» и два автомобиля застряли в сугробах на Харьковщине — сводка ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о происшествиях в регионе за сутки.

Семь раз за сутки спасатели выезжали тушить пожары (ни один из них не возник из-за обстрелов), а также трижды — на помощь при ДТП и для вытягивания застрявших на дорогах автомобилей.

«Три раза спасатели привлекались при вытягивании автомобилей из усложненных участков дорог в Харьковском и Купянском районах области. Автомобилями повышенной проходимости были изъяты из сугробов два автомобиля и одна карета скорой помощи», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 07:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о происшествиях в регионе за сутки".