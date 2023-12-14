Главные новости Харькова 14.12: рекордное количество атак, метель, обстрелы
Основные новости текущих суток в хронике МГ «Объектив».
07:58
Гидрометцентр предупредил об опасности: ожидают метель
«Днем 14 декабря по городу и области ожидается метель. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
07:56
«Скорая» и два автомобиля застряли в сугробах на Харьковщине — сводка ГСЧС
«Три раза спасатели привлекались при вытягивании автомобилей из усложненных участков дорог в Харьковском и Купянском районах области. Автомобилями повышенной проходимости были изъяты из сугробов два автомобиля и одна карета скорой помощи», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
07:37
По Купянску били из «пиона» — полиция
«За прошедшие сутки из артиллерийской установки «Пион» враг обстрелял Купянск. В результате артобстрела уничтожены и повреждены частные дома. В этот раз обошлось без пострадавших. Артиллерийскими и минометными снарядами рашисты равняют с землей населенные пункты Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и другие. За сутки следственно-оперативные группы осуществили 13 осмотров мест событий, задокументировали последствия обстрелов и открыли три уголовных производства, связанных с военными преступлениями», — сообщил утром 14 декабря начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.
07:05
Генштаб сообщил о рекордном количестве атак на Харьковщине за сутки — россияне шли в бой 23 раза
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 21 атаку врага в районе Синьковки и еще 2 атаки восточнее Петропавловки Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.
07:00
В Харькове — вторая подряд ночь без воздушных тревог
Вторая ночь подряд в Харькове обошлась без воздушных тревог. Над другими регионами Украины с вечера охотились на «шахедов». Они «рыскали» по южным регионам — над Одесской, Николаевской и Запорожской областями. В центральных областях страны около полуночи объявляли ракетную опасность. О взрывах с мест не сообщали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, война, генштаб, ГСЧС, зведення, метель, новости Харькова, ночь, скорая, сніг, сугробы, тревога, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 07:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток в хронике МГ «Объектив»".