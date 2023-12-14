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Главные новости Харькова 14.12: рекордное количество атак, метель, обстрелы

Происшествия 07:58   14.12.2023
Оксана Горун
Главные новости Харькова 14.12: рекордное количество атак, метель, обстрелы Фото: Оксана Горун

Основные новости текущих суток в хронике МГ «Объектив».

07:58

Гидрометцентр предупредил об опасности: ожидают метель

«Днем 14 декабря по городу и области ожидается метель. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

07:56

«Скорая» и два автомобиля застряли в сугробах на Харьковщине — сводка ГСЧС

«Три раза спасатели привлекались при вытягивании автомобилей из усложненных участков дорог в Харьковском и Купянском районах области. Автомобилями повышенной проходимости были изъяты из сугробов два автомобиля и одна карета скорой помощи», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

07:37

По Купянску били из «пиона»  — полиция

«За прошедшие сутки из артиллерийской установки «Пион» враг обстрелял Купянск. В результате артобстрела уничтожены и повреждены частные дома. В этот раз обошлось без пострадавших. Артиллерийскими и минометными снарядами рашисты равняют с землей населенные пункты Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и другие. За сутки следственно-оперативные группы осуществили 13 осмотров мест событий, задокументировали последствия обстрелов и открыли три уголовных производства, связанных с военными преступлениями», — сообщил утром 14 декабря начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

07:05

Генштаб сообщил о рекордном количестве атак на Харьковщине за сутки — россияне шли в бой 23 раза

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 21 атаку врага в районе Синьковки и еще 2 атаки восточнее Петропавловки Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

07:00

В Харькове — вторая подряд ночь без воздушных тревог

Вторая ночь подряд в Харькове обошлась без воздушных тревог. Над другими регионами Украины с вечера охотились на «шахедов». Они «рыскали» по южным регионам — над Одесской, Николаевской и Запорожской областями. В центральных областях страны около полуночи объявляли ракетную опасность. О взрывах с мест не сообщали.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 07:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток в хронике МГ «Объектив»".