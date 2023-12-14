«Движение может остановиться в любой момент»: ситуация на дорогах Харьковщины

Дорожники сообщили о ситуации на дорогах Харьковщины и обратились к водителям фур.

«Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы не допустить остановки движения из-за мощного ледяного дождя, который идет с Полтавщины. Там он уже спровоцировал образование сильного гололеда, который теперь распространяется и на Харьковскую область», – сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

В Службе отметили, что пик осадков ожидается вечером. Сейчас вся имеющаяся техника работает на дорогах, покрытие обрабатывают противогололедными материалами.

«Впрочем, в случае ухудшения ситуации, движение может быть остановлено в любой момент. Поэтому просим всех водителей по возможности воздержаться от поездок, а водителей тяжеловесного транспорта – заранее остановиться на специально оборудованных площадках и переждать несколько часов», — обратились дорожники.

Расположение мест отстоя транспортных средств можно найти здесь.

Получить актуальную информацию о состоянии проезда и обратиться за помощью можно по телефону: +38 095 568 38 77.