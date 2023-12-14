«Рух може зупинитись будь-якої миті»: ситуація на дорогах Харківщини
Дорожники повідомили про ситуацію на дорогах Харківщини та звернулися до водіїв фур.
«Наразі фахівці роблять усе можливе, щоб не допустити зупинки руху через потужний крижаний дощ, що суне з Полтавщини. Там він вже спровокував утворення сильної ожеледиці, що тепер поширюється і на Харківську область», – повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
У Службі зазначили, що пік опадів чекають ввечері. Наразі вся наявна техніка працює на дорогах, покриття обробляють протиожеледними матеріалами.
«Втім, у разі погіршення ситуації, рух може бути зупинено будь-якої миті. Тому просимо всіх водіїв, за можливості, утриматися від поїздок, а водіїв великовагового транспорту – заздалегідь зупинитися на спеціально обладнаних майданчиках та перечекати кілька годин», – звернулися дорожники.
Розташування місць відстою транспортних засобів можна знайти тут.
Отримати актуальну інформацію про стан проїзду та звернутися по допомогу можна за телефоном цілодобової гарячої лінії: +38 095 568 38 77.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 14:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожники повідомили про ситуацію на дорогах Харківщини та звернулися до водіїв фур.".