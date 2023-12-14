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«Рух може зупинитись будь-якої миті»: ситуація на дорогах Харківщини

Суспільство 14:53   14.12.2023
Вікторія Яковенко
«Рух може зупинитись будь-якої миті»: ситуація на дорогах Харківщини Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Дорожники повідомили про ситуацію на дорогах Харківщини та звернулися до водіїв фур.

«Наразі фахівці роблять усе можливе, щоб не допустити зупинки руху через потужний крижаний дощ, що суне з Полтавщини. Там він вже спровокував утворення сильної ожеледиці, що тепер поширюється і на Харківську область», – повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

У Службі зазначили, що пік опадів чекають ввечері. Наразі вся наявна техніка працює на дорогах, покриття обробляють протиожеледними матеріалами.

«Втім, у разі погіршення ситуації, рух може бути зупинено будь-якої миті. Тому просимо всіх водіїв, за можливості, утриматися від поїздок, а водіїв великовагового транспорту – заздалегідь зупинитися на спеціально обладнаних майданчиках та перечекати кілька годин», – звернулися дорожники.

Розташування місць відстою транспортних засобів можна знайти тут.

Отримати актуальну інформацію про стан проїзду та звернутися по допомогу можна за телефоном цілодобової гарячої лінії: +38 095 568 38 77.

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Автор: Вікторія Яковенко
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