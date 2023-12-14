Город на Харьковщине — частично без электричества из-за непогоды
Без электроснабжения в связи с погодными условиями осталась часть Балаклейской громады Харьковской области, в частности частично город Балаклея.
Об этом сообщает городская военная администрация.
«Ремонтные бригады РЭС работают в усиленном режиме», — отметили в публикации.
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Напомним, в Харьковскую область зашел мощный ледяной дождь с Полтавщины. На дорогах региона образовался сильный гололед. В Службе восстановления и развития инфраструктуры признали: в случае ухудшения ситуации движение на трассах могут остановить в любой момент. Поэтому водителей просят воздержаться от поездок. По прогнозам синоптиков, ледяной дождь должен закончиться до восьми утра.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, дождь, електрика, нет света, світло, свет, сніг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 20:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без электроснабжения в связи с погодными условиями осталась часть Балаклейской громады Харьковской области, в частности частично город Балаклея.".