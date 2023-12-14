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Город на Харьковщине — частично без электричества из-за непогоды

Общество 20:51   14.12.2023
Елена Нагорная
Город на Харьковщине — частично без электричества из-за непогоды

Без электроснабжения в связи с погодными условиями осталась часть Балаклейской громады Харьковской области, в частности частично город Балаклея.

Об этом сообщает городская военная администрация.

«Ремонтные бригады РЭС работают в усиленном режиме», — отметили в публикации.

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Напомним, в Харьковскую область зашел мощный ледяной дождь с Полтавщины. На дорогах региона образовался сильный гололед. В Службе восстановления и развития инфраструктуры признали: в случае ухудшения ситуации движение на трассах могут остановить в любой момент. Поэтому водителей просят воздержаться от поездок. По прогнозам синоптиков, ледяной дождь должен закончиться до восьми утра.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 20:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без электроснабжения в связи с погодными условиями осталась часть Балаклейской громады Харьковской области, в частности частично город Балаклея.".