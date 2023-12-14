Город на Харьковщине — частично без электричества из-за непогоды

Без электроснабжения в связи с погодными условиями осталась часть Балаклейской громады Харьковской области, в частности частично город Балаклея.

Об этом сообщает городская военная администрация.

«Ремонтные бригады РЭС работают в усиленном режиме», — отметили в публикации.

Напомним, в Харьковскую область зашел мощный ледяной дождь с Полтавщины. На дорогах региона образовался сильный гололед. В Службе восстановления и развития инфраструктуры признали: в случае ухудшения ситуации движение на трассах могут остановить в любой момент. Поэтому водителей просят воздержаться от поездок. По прогнозам синоптиков, ледяной дождь должен закончиться до восьми утра.