Місто на Харківщині – частково без електрики через негоду
Без електропостачання через погодні умови залишилася частина Балаклійської громади Харківської області, зокрема частково місто Балаклія.
Про це повідомляє міська військова адміністрація.
“Ремонтні бригади РЕМу працюють у посиленому режимі”, – зазначили у публікації.
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Нагадаємо, на територію Харківської області зайшов потужний крижаний дощ із Полтавщини. На дорогах регіону утворилася сильна ожеледиця. У Службі відновлення та розвитку інфраструктури визнали: у разі погіршення ситуації рух на трасах можуть зупинити будь-якої миті. Тож водіїв просять утриматися від поїздок. За прогнозами синоптиків, крижаний дощ має закінчитися до 8-ї ранку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Балаклія, дождь, електрика, нет света, світло, сніг, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 20:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Без електропостачання через погодні умови залишилася частина Балаклійської громади Харківської області, зокрема частково місто Балаклія.".