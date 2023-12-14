Місто на Харківщині – частково без електрики через негоду

Без електропостачання через погодні умови залишилася частина Балаклійської громади Харківської області, зокрема частково місто Балаклія.

Про це повідомляє міська військова адміністрація.

“Ремонтні бригади РЕМу працюють у посиленому режимі”, – зазначили у публікації.

Нагадаємо, на територію Харківської області зайшов потужний крижаний дощ із Полтавщини. На дорогах регіону утворилася сильна ожеледиця. У Службі відновлення та розвитку інфраструктури визнали: у разі погіршення ситуації рух на трасах можуть зупинити будь-якої миті. Тож водіїв просять утриматися від поїздок. За прогнозами синоптиків, крижаний дощ має закінчитися до 8-ї ранку.