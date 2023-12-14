Ночью в Харькове и области — дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 15 декабря
В пятницу, 15 декабря, по всей Харьковской области ночью будет идти дождь с мокрым снегом. Днем в Харькове — без существенных осадков, по области дождь и мокрый снег возможны только на востоке. На дорогах гололед.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение суток будут показывать около 0, по области — от 2 градусов мороза до 3 тепла.
Ветер юго-западный, с переходом днем на северо-западный, 7 — 12 м/с. По области ночью местами порывы до 15 — 20 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, погода, прогноз, сніг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 20:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 15 декабря, по всей Харьковской области ночью будет идти дождь с мокрым снегом. Днем в Харькове — без существенных осадков, по области дождь и мокрый снег возможны только на востоке. На дорогах гололед.".