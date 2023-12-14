Live
  • Чт 14.12.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 37.02
  • EUR 39.92

Ночью в Харькове и области — дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 15 декабря

Общество 20:13   14.12.2023
Елена Нагорная
Ночью в Харькове и области — дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 15 декабря

В пятницу, 15 декабря, по всей Харьковской области ночью будет идти дождь с мокрым снегом. Днем в Харькове — без существенных осадков, по области дождь и мокрый снег возможны только на востоке. На дорогах гололед.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение суток будут показывать около 0, по области — от 2 градусов мороза до 3 тепла.

Ветер юго-западный, с переходом днем на северо-западный, 7 — 12 м/с. По области ночью местами порывы до 15 — 20 м/с.

Читайте также: Ухудшение погоды: водителей Харьковщины призвали воздержаться от поездок

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
13.12.2023, 14:43
Пруд за почти 90 млн грн суд забрал у предпринимателя на Харьковщине
Пруд за почти 90 млн грн суд забрал у предпринимателя на Харьковщине
14.12.2023, 12:16
В Харькове появилась еще одна новогодняя станция метро (фото)
В Харькове появилась еще одна новогодняя станция метро (фото)
14.12.2023, 09:22
Работа на Харьковщине: предлагают зарплаты до 35 тыс. грн
Работа на Харьковщине: предлагают зарплаты до 35 тыс. грн
14.12.2023, 11:16
Стартовали переговоры с Украиной о вступлении в ЕС
Стартовали переговоры с Украиной о вступлении в ЕС
14.12.2023, 19:53
Главные новости Харькова 14.12: ситуация с Киевстар, карантин из-за бешенства
Главные новости Харькова 14.12: ситуация с Киевстар, карантин из-за бешенства
14.12.2023, 20:33

Новости по теме:

12:45
Ухудшение погоды: водителей Харьковщины призвали воздержаться от поездок
20:47
Водителей просят не выезжать: погода в Харькове и области на 14 декабря
19:46
Гололед, туман и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 12 декабря
20:20
Дождь и гололед: прогноз погоды в Харькове на 11 декабря
20:20
Каким будет первый день зимы: прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря

Вы читали новость: «Ночью в Харькове и области — дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 15 декабря»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 20:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 15 декабря, по всей Харьковской области ночью будет идти дождь с мокрым снегом. Днем в Харькове — без существенных осадков, по области дождь и мокрый снег возможны только на востоке. На дорогах гололед.".