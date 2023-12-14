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Харківщина стала третьою в Україні за індексом місцевого благополуччя

Суспільство 22:53   14.12.2023
Олена Нагорна
Харківщина стала третьою в Україні за індексом місцевого благополуччя

Харківщина посіла третє місце у рейтингу регіонів за індексом місцевого благополуччя (ІМБ/LWBI – Local Well-Being Index), йдеться у дослідженні лабораторії Rating Lab.

Майже 9 тисяч респондентів у 22-х областях та Києві наприкінці листопада – на початку грудня оцінювали емоційне сприйняття свого населеного пункту, рівень цивільної безпеки, рівень освіти та медицини, впорядкованість свого населеного пункту та економічні можливості.

Першу сходинку рейтингу посів Київ (0,9 бала за шкалою від -3 до +3). Друге місце у Львівської області (0,4), а третє з результатом у 0,3 бала Харківщина поділила з Івано-Франківською, Одеською та Волинською областями.

За емоційним сприйняттям своїх населених пунктів та оцінкою їхньої впорядкованості Харківська область отримала 1,1 та 0,71 бала відповідно і за цими показниками посіла другу сходинку після Києва (1,8 та 1 бал відповідно). Рівень цивільної безпеки респонденти з Харківщини оцінили в 0,27 бала, а рівень освіти та медицини – в 0,19 бала.

Київ став єдиним регіоном, де значення індексу економічних можливостей позитивне (0,3), тоді як у решти 22 регіонів – від’ємне. На Харківщині воно становить -0,66 бала, і це четвертий результат по Україні.

За оцінками стану справ у країні, області, населеному пункті; змін у власному житті; очікуваних змін у найближчому майбутньому опитані були розподілені на чотири групи: оптимісти, помірні оптимісти, помірні песимісти та песимісти. На Харківщині рівень оптимізму склав 54%.

“У селах значно гірше оцінили місцеве благополуччя, ніж містяни. Винятком є лише цивільна безпека, де села випередили міста. Чим старші респонденти, тим краще вони оцінили місцеве благополуччя у своїх містах і селах, тоді як молодь давала більш скептичні оцінки. Забезпечені та «оптимісти» також дали найвищі оцінки”, – йдеться у дослідженні.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 22:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина посіла третє місце у рейтингу регіонів за індексом місцевого благополуччя (ІМБ/LWBI – Local Well-Being Index), йдеться у дослідженні лабораторії Rating Lab.".