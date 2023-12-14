Харьковщина стала третьей в Украине по индексу местного благополучия

Харьковщина заняла третье место в рейтинге регионов по индексу местного благополучия (ИМБ / LWBI — Local Well-Being Index), говорится в исследовании лаборатории Rating Lab.

Почти 9 тысяч респондентов в 22-х областях и Киеве в конце ноября — начале декабря оценивали эмоциональное восприятие своего населенного пункта, уровень гражданской безопасности, уровень образования и медицины, благоустроенность своего населенного пункта и экономические возможности.

Первую строчку рейтинга занял Киев (0,9 балла по шкале от -3 до +3). Второе место у Львовской области (0,4), а третье с результатом в 0,3 балла Харьковщина поделила с Ивано-Франковской, Одесской и Волынской областями.

По эмоциональному восприятию своих населенных пунктов и оценке их благоустроенности Харьковская область получила 1,1 и 0,71 балла соответственно и по этим показателям заняла второе место после Киева (1,8 и 1 балл соответственно). Уровень гражданской безопасности респонденты с Харьковщины оценили в 0,27 балла, а уровень образования и медицины — в 0,19 балла.

Киев стал единственным регионом, где значение индекса экономических возможностей положительное (0,3 балла), тогда как у остальных 22 регионов — отрицательное. На Харьковщине оно составляет -0,66 балла, и это четвертый результат по Украине.

По оценкам состояния дел в стране, области, населенном пункте; изменений в собственной жизни; ожидаемых изменений в ближайшем будущем опрошенные были распределены на четыре группы: оптимисты, умеренные оптимисты, умеренные пессимисты и пессимисты. На Харьковщине уровень оптимизма составил 54%.

«В селах значительно хуже оценили местное благополучие, чем горожане. Исключением является только гражданская безопасность, где села опередили города. Чем старше респонденты, тем лучше они оценили местное благополучие в своих городах и селах, тогда как молодежь давала более скептические оценки. Обеспеченные и оптимисты также дали самые высокие оценки», — говорится в исследовании.