Отключение света, гепатит А, Пригожин. Что искали украинцы в Google в 2023

Традиционно, в конце года Google представляет итоговый рейтинг поисковых запросов украинских пользователей.

Среди определяющих моментов года первую позицию занял запрос «Карта воздушных тревог». На втором месте был запрос «График отключения света», а на третьем – Пригожин. Также среди трендовых запросов года – Deep State, Израиль и Каховская ГЭС.

В рейтинге персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, первое место занял Министр обороны Украины Рустем Умеров. Украинцы также интересовались такими людьми как Спартак Суббота, Александр Усик, Кирилл Буданов и Ирина Фарион.

Относительно людей, которые умерли в 2023 году, больше всего запросов было о Евгении Пригожине, Нине Матвиенко и Денисе Монастырском.

В категории «Фильмы» в 2023 году украинцев больше всего заинтересовал новый фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», рассказывающий об истории создания атомной бомбы под руководством Роберта Оппенгеймера. Также в первой десятке — «Аватар 2: Путь воды», украинская анимация «Мавка», самый кассовый фильм года в мире «Барби» и трагикомедия украинского режиссера Антонио Лукича «Люксембург, Люксембург».

Среди телевизионных сериалов лидером стал сериал «Венздей». Кроме того, украинцы в этом году искали новые сезоны сериалов «Хороший врач», «Домик на счастье» и «Ведьмак», а также турецкие драматические сериалы «Кровавые цветы» и «Зимородок».

В категории «Покупка года» украинцы больше всего интересовались, где купить йодид калий. Также среди топовых запросов по поводу покупок – лидер в прошлом году генератор, онлайн билеты на Укрзализныцю, новая модель iPhone и повербанк.

В 2023 году украинские пользователи искали, что такое гепатит А, Хамас и РЭБ. Кроме того, украинцы пытались выяснить значение слов Редан, Макеба и ИПСО.

Полностью список запросов 2023 года, популярность которых больше выросла в Украине за год, выглядит так:

Определяющие моменты года:

Карта воздушных тревог

График отключения света

Пригожин

ChatGPT

Оппенгеймер

Deep State

Израиль

Соледар

Каховская ГЭС

Евровидение 2023

Персона, интерес к которой рос больше всего:

Рустем Умеров

Спартак Суббота

Алексей Арестович

Александр Усик

Владимир Путин

Михаил Мудрик

Кирилл Буданов

Дмитрий Линартович

Ирина Фарион

Гарик Бирча

Ушли навсегда:

Евгений Пригожин

Нина Матвиенко

Денис Монастырский

Владлен Татарский

Валентин Юдашкин

Мэтью Перри

Тото Кутуньо

Сергей Сивохо

Вахтанг Кикабиде

Тина Тернер

Вопрос: «Что такое?»:

Гепатит А

Хаммас

РЕБ

Редан

Чтобы

Сектор Газа

Промзона

Макеба

Ипсо

Кассетные боеприпасы

Покупка:

Калий йодид

Генератор

Укрзализныця билеты онлайн

Айфон 15

Повербанк

Нимесил

Аэрогриль

Старлинк

20 гривен к годовщине войны

Лампа на аккумуляторе

Фильм:

Оппенгеймер

Аватар 2: Путь воды

Мовка

Форсаж 10

Джон Уик 4

Барби

Пять ночей в Фредди

Люксембург, Люксембург

Чебурашка

Часовые галактики 3

Сериал:

Венздей

Хороший врач

Кровавые цветы

Домик к счастью 4 сезон

Мандолорец

Зимородок

Слово пацана

Король Талсы

Джинни и Джорджия 2 сезон

Ведьмак 3 сезон

Таков был 2023 год глазами украинских пользователей поисковой системы Google.