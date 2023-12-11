Отключение света, гепатит А, Пригожин. Что искали украинцы в Google в 2023
Традиционно, в конце года Google представляет итоговый рейтинг поисковых запросов украинских пользователей.
Среди определяющих моментов года первую позицию занял запрос «Карта воздушных тревог». На втором месте был запрос «График отключения света», а на третьем – Пригожин. Также среди трендовых запросов года – Deep State, Израиль и Каховская ГЭС.
В рейтинге персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, первое место занял Министр обороны Украины Рустем Умеров. Украинцы также интересовались такими людьми как Спартак Суббота, Александр Усик, Кирилл Буданов и Ирина Фарион.
Относительно людей, которые умерли в 2023 году, больше всего запросов было о Евгении Пригожине, Нине Матвиенко и Денисе Монастырском.
В категории «Фильмы» в 2023 году украинцев больше всего заинтересовал новый фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», рассказывающий об истории создания атомной бомбы под руководством Роберта Оппенгеймера. Также в первой десятке — «Аватар 2: Путь воды», украинская анимация «Мавка», самый кассовый фильм года в мире «Барби» и трагикомедия украинского режиссера Антонио Лукича «Люксембург, Люксембург».
Среди телевизионных сериалов лидером стал сериал «Венздей». Кроме того, украинцы в этом году искали новые сезоны сериалов «Хороший врач», «Домик на счастье» и «Ведьмак», а также турецкие драматические сериалы «Кровавые цветы» и «Зимородок».
В категории «Покупка года» украинцы больше всего интересовались, где купить йодид калий. Также среди топовых запросов по поводу покупок – лидер в прошлом году генератор, онлайн билеты на Укрзализныцю, новая модель iPhone и повербанк.
В 2023 году украинские пользователи искали, что такое гепатит А, Хамас и РЭБ. Кроме того, украинцы пытались выяснить значение слов Редан, Макеба и ИПСО.
Полностью список запросов 2023 года, популярность которых больше выросла в Украине за год, выглядит так:
Определяющие моменты года:
Карта воздушных тревог
График отключения света
Пригожин
ChatGPT
Оппенгеймер
Deep State
Израиль
Соледар
Каховская ГЭС
Евровидение 2023
Персона, интерес к которой рос больше всего:
Рустем Умеров
Спартак Суббота
Алексей Арестович
Александр Усик
Владимир Путин
Михаил Мудрик
Кирилл Буданов
Дмитрий Линартович
Ирина Фарион
Гарик Бирча
Ушли навсегда:
Евгений Пригожин
Нина Матвиенко
Денис Монастырский
Владлен Татарский
Валентин Юдашкин
Мэтью Перри
Тото Кутуньо
Сергей Сивохо
Вахтанг Кикабиде
Тина Тернер
Вопрос: «Что такое?»:
Гепатит А
Хаммас
РЕБ
Редан
Чтобы
Сектор Газа
Промзона
Макеба
Ипсо
Кассетные боеприпасы
Покупка:
Калий йодид
Генератор
Укрзализныця билеты онлайн
Айфон 15
Повербанк
Нимесил
Аэрогриль
Старлинк
20 гривен к годовщине войны
Лампа на аккумуляторе
Фильм:
Оппенгеймер
Аватар 2: Путь воды
Мовка
Форсаж 10
Джон Уик 4
Барби
Пять ночей в Фредди
Люксембург, Люксембург
Чебурашка
Часовые галактики 3
Сериал:
Венздей
Хороший врач
Кровавые цветы
Домик к счастью 4 сезон
Мандолорец
Зимородок
Слово пацана
Король Талсы
Джинни и Джорджия 2 сезон
Ведьмак 3 сезон
Таков был 2023 год глазами украинских пользователей поисковой системы Google.
Читайте также: Перед смертью отец признался дочери: ограбил банк и был в бегах 50 лет
- Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: 2023 год, Google, запрос, итоги года, поиск, Украина, украинцы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Отключение света, гепатит А, Пригожин. Что искали украинцы в Google в 2023»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 19:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Традиционно, в конце года Google представляет итоговый рейтинг поисковых запросов украинских пользователей.".