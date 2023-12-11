Відключення світла, гепатит А, Пригожин. Що шукали українці в Google в 2023

Традиційно наприкінці року Google представляє підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів.

Серед визначальних моментів року першу позицію посів запит “Карта повітряних тривог”. На другому місці був запит “Графік відключення світла”, а на третьому – Пригожин. Також серед трендових запитів року – Deep State, Ізраїль та Каховська ГЕС.

У рейтингу персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, першу сходинку посів Міністр оборони України Рустем Умєров. Українці також цікавилися такими людьми, як Спартак Суббота, Олександр Усик, Кирило Буданов та Ірина Фаріон.

Щодо людей, які пішли назавжди у 2023 році, найбільше запитів було про Євгена Пригожина, Ніну Матвієнко та Дениса Монастирського.

У категорії “Фільми” у 2023 році українців найбільше зацікавив новий фільм Кристофера Нолана “Оппенгеймер”, що розповідає про історію створення атомної бомби під керівництвом Роберта Оппенгеймера. Також в першій десятці – “Аватар 2: Шлях води”, українська анімація “Мавка”, найкасовіший фільм року у світі “Барбі” та трагікомедія українського режисера Антоніо Лукіча “Люксембург, Люксембург”.

Серед телевізійних серіалів лідером став серіал ”Венздей”. Крім того, українці цього року шукали нові сезони серіалів “Гарний лікар”, “Будиночок на щастя” та “Відьмак”, а також турецькі драматичні серіали “Криваві квіти” та “Зимородок”.

У категорії “Покупка року” українці більше всього цікавилися, де купити калій йодид. Також серед топових запитів щодо покупок – лідер минулого року генератор, онлайн квитки на Укрзалізницю, нова модель iPhone та повербанк.

У 2023 році українські користувачі шукали, що таке гепатит А, Хамас та РЕБ. Крім того, українці намагалися з’ясувати значення слів “Редан”, “Макеба” та “ІПСО”.

Повністю список запитів 2023 року, популярність яких найбільше зросла в Україні за рік, має такий вигляд:

Визначальні моменти року:

Карта повітряних тривог

Графік відключення світла

Пригожин

ChatGPT

Оппенгеймер

Deep State

Ізраїль

Соледар

Каховська ГЕС

Євробачення 2023

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Рустем Умєров

Спартак Суббота

Олексій Арестович

Олександр Усик

Володимир Путін

Михайло Мудрик

Кирило Буданов

Дмитро Лінартович

Ірина Фаріон

Гарік Бірча

Пішли назавжди:

Євген Пригожин

Ніна Матвієнко

Денис Монастирський

Владлен Татарський

Валентин Юдашкін

Меттью Перрі

Тото Кутуньйо

Сергій Сивохо

Вахтанг Кікабідзе

Тіна Тернер

Питання: “Що таке?”:

Гепатит А

Хамас

РЕБ

Редан

Каб

Сектор Газа

Промзона

Макеба

Іпсо

Касетні боєприпаси

Покупка:

Калій йодид

Генератор

Укрзалізниця квитки онлайн

Айфон 15

Повербанк

Німесил

Аерогриль

Старлінк

20 гривень до річниці війни

Лампа на акумуляторі

Фільм:

Оппенгеймер

Аватар 2: Шлях води

Мавка

Форсаж 10

Джон Уік 4

Барбі

П’ять ночей у Фредді

Люксембург, Люксембург

Чебурашка

Вартові галактики 3

Серіал:

Венздей

Гарний лікар

Криваві квіти

Будиночок на щастя 4 сезон

Мандалорець

Зимородок

Слово пацана

Король Талси

Джинні й Джорджія 2 сезон

Відьмак 3 сезон

Таким був 2023 рік очима українських користувачів пошукової системи Google.