Терехов заявив про серйозну аварію в Харкові, відключалися котельні

У Харкові вночі сталася серйозна аварія на електромережах, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.

“Через негоду сталася серйозна аварія в електромережах, і були відключені наші котельні, нам вдалося утримати тепло у житлових будинках харків’ян. Ми перейшли на генератори, які ми закупили, дуже серйозно готуючись до опалювального сезону. Таким чином, нам вдалося утримати тепло у житлових будинках“, — сказав мер.

За його словами, зупинялося електропостачання Роганської котельні, яка опалює вісім тисяч абонентів. Але люди цього не відчули.

“Я дуже дякую нашим “Харківським тепловим мережам”, енергетикам, які всю ніч працювали, й сьогодні вже на теперішню годину, все підключено до електромереж. Але це був перший такий серйозний виклик для харків’ян. І ще раз це доказує, що незламне місто, незламний Харків, і ми будемо триматися“, — заявив Терехов.