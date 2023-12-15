Live
  • Пт 15.12.2023
    • Харьков
  •   -7°С
  • USD 36.99
  • EUR 40.41

62 населенных пункта без света в Харьковской области

Общество 19:41   15.12.2023
Оксана Якушко
62 населенных пункта без света в Харьковской области

Без света на Харьковщине 14 995 потребителей, сообщили в ХОВА.

Чтобы восстановить электроснабжение в Харьковской области, работают 550 специалистов АО «Харьковоблэнерго» в составе 108 бригад.

«Задействовали 225 единиц техники. В настоящее время обесточены 62 населенных пункта. Аварийно-восстановительные работы продолжаются», — рассказали в ХОВА.

Читайте также: Около 28 тысяч потребителей без света из-за непогоды в Харьковской области

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Во сколько обойдется новогодний стол: в мэрии Харькова назвали цены
Во сколько обойдется новогодний стол: в мэрии Харькова назвали цены
15.12.2023, 14:46
Пруд за почти 90 млн грн суд забрал у предпринимателя на Харьковщине
Пруд за почти 90 млн грн суд забрал у предпринимателя на Харьковщине
14.12.2023, 12:16
Удар С-300 по Харькову: куда попала ракета и есть ли потерпевшие (фото)
Удар С-300 по Харькову: куда попала ракета и есть ли потерпевшие (фото)
15.12.2023, 14:11
Главные новости Харькова 15.12: ДРГ, отключалось отопление, удар С-300
Главные новости Харькова 15.12: ДРГ, отключалось отопление, удар С-300
15.12.2023, 16:58
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
13.12.2023, 14:43
62 населенных пункта без света в Харьковской области
62 населенных пункта без света в Харьковской области
15.12.2023, 19:41

Новости по теме:

17:39
Около 28 тысяч потребителей без света из-за непогоды в Харьковской области
11:53
Непогода на Харьковщине: были отключения на подстанции «Укрэнерго»
10:44
Гололед в Харькове и области: трассы не перекрывали, на улицах местами — каток
14:04
От обледенения страдают провода и опоры: без света на Харьковщине 3 тыс. домов
08:22
Без света из-за непогоды на Харьковщине 23 населенных пункта — Синегубов

Вы читали новость: «62 населенных пункта без света в Харьковской области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 19:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без света на Харьковщине 14 995 потребителей, сообщили в ХОВА.".