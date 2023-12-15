62 населенных пункта без света в Харьковской области
Без света на Харьковщине 14 995 потребителей, сообщили в ХОВА.
Чтобы восстановить электроснабжение в Харьковской области, работают 550 специалистов АО «Харьковоблэнерго» в составе 108 бригад.
«Задействовали 225 единиц техники. В настоящее время обесточены 62 населенных пункта. Аварийно-восстановительные работы продолжаются», — рассказали в ХОВА.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: непогода, ремонт, світло, свет, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 19:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без света на Харьковщине 14 995 потребителей, сообщили в ХОВА.".