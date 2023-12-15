62 населенных пункта без света в Харьковской области

Без света на Харьковщине 14 995 потребителей, сообщили в ХОВА.

Чтобы восстановить электроснабжение в Харьковской области, работают 550 специалистов АО «Харьковоблэнерго» в составе 108 бригад.

«Задействовали 225 единиц техники. В настоящее время обесточены 62 населенных пункта. Аварийно-восстановительные работы продолжаются», — рассказали в ХОВА.