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На Харьковщине в руках подростка сдетонировала взрывчатка, оторвало пальцы

Происшествия 17:16   15.12.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине в руках подростка сдетонировала взрывчатка, оторвало пальцы

15 декабря в Изюмском районе в руках 15-летнего подростка сдетонировало неизвестное взрывное устройство.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Пострадавшего госпитализировали с ранением обеих кистей.

«У подростка травматическая ампутация пальцев правой кисти и пальца левой кисти», — сообщили в ХОВА.

Каким был взрывной предмет – сейчас устанавливают.

Обстоятельства выясняются, отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 17:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 декабря в Изюмском районе в руках 15-летнего подростка сдетонировало неизвестное взрывное устройство.".