На Харьковщине в руках подростка сдетонировала взрывчатка, оторвало пальцы
15 декабря в Изюмском районе в руках 15-летнего подростка сдетонировало неизвестное взрывное устройство.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Пострадавшего госпитализировали с ранением обеих кистей.
«У подростка травматическая ампутация пальцев правой кисти и пальца левой кисти», — сообщили в ХОВА.
Каким был взрывной предмет – сейчас устанавливают.
Обстоятельства выясняются, отметил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывчатка, подросток, сдетонировала, синєгубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 17:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 декабря в Изюмском районе в руках 15-летнего подростка сдетонировало неизвестное взрывное устройство.".