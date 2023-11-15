Live
  • Ср 15.11.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.32
  • EUR 38.94

Нашли гранаты и принесли в авто. Подробности смертельного подрыва на Изюмщине

Происшествия 12:19   15.11.2023
Виктория Яковенко
Нашли гранаты и принесли в авто. Подробности смертельного подрыва на Изюмщине Фото: ГУНП в Харьковской области

В полиции рассказали подробности вчерашнего подрыва авто в селе Григоровка на Харьковщине, в результате чего один мужчина погиб, второй получил ранения.

Об инциденте правоохранителям сообщила староста села, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Предварительно установлено, что двое мужчин нашли четыре ручных гранаты РГО, которые перенесли в автомобиль «ВАЗ 2107». Боеприпасы сдетонировали», — отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 УКУ с отметкой «несчастный случай».

01

02

03
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Остался без ноги: на Харьковщине 42-летний мужчина подорвался на мине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 15.11: доцент-наводчик, НГ в метро, Сыса — в розыске
Главные новости Харькова 15.11: доцент-наводчик, НГ в метро, Сыса — в розыске
15.11.2023, 12:54
Появится ли в Харькове префект — комментарий главы облсовета
Появится ли в Харькове префект — комментарий главы облсовета
15.11.2023, 09:15
Армия РФ повредила газопровод на Харьковщине – Минэнерго
Армия РФ повредила газопровод на Харьковщине – Минэнерго
15.11.2023, 12:00
Сине-желтая подсветка и гирлянды: еще одну станцию метро в Харькове украсили
Сине-желтая подсветка и гирлянды: еще одну станцию метро в Харькове украсили
15.11.2023, 09:27
Нашли гранаты и принесли в авто. Подробности смертельного подрыва на Изюмщине
Нашли гранаты и принесли в авто. Подробности смертельного подрыва на Изюмщине
15.11.2023, 12:19
Неожиданность от соседа: в доме в Харькове вместо газа по трубам потекла вода
Неожиданность от соседа: в доме в Харькове вместо газа по трубам потекла вода
15.11.2023, 11:17

Новости по теме:

19:35
Групповое ДТП: 3 автомобиля столкнулись на трассе под Харьковом (фото)
13:17
На Харьковщине копы остановили водителя, который ездил с чужими правами
19:46
Один водитель погиб, другой в больнице в результате ДТП в Харьковской области
13:51
У дерзкого водителя, который ездил пьяным в центре Харькова, забрали авто
13:10
Как не переплатить лишнего за полис КАСКО: советы харьковчанам

Вы читали новость: «Нашли гранаты и принесли в авто. Подробности смертельного подрыва на Изюмщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 12:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полиции рассказали подробности вчерашнего подрыва авто в селе Григоровка на Харьковщине, в результате чего один мужчина погиб, второй получил ранения.".