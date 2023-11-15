Нашли гранаты и принесли в авто. Подробности смертельного подрыва на Изюмщине

В полиции рассказали подробности вчерашнего подрыва авто в селе Григоровка на Харьковщине, в результате чего один мужчина погиб, второй получил ранения.

Об инциденте правоохранителям сообщила староста села, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Предварительно установлено, что двое мужчин нашли четыре ручных гранаты РГО, которые перенесли в автомобиль «ВАЗ 2107». Боеприпасы сдетонировали», — отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 УКУ с отметкой «несчастный случай».