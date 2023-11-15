Нашли гранаты и принесли в авто. Подробности смертельного подрыва на Изюмщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
В полиции рассказали подробности вчерашнего подрыва авто в селе Григоровка на Харьковщине, в результате чего один мужчина погиб, второй получил ранения.
Об инциденте правоохранителям сообщила староста села, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Предварительно установлено, что двое мужчин нашли четыре ручных гранаты РГО, которые перенесли в автомобиль «ВАЗ 2107». Боеприпасы сдетонировали», — отметили в полиции.
Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 УКУ с отметкой «несчастный случай».
Читайте также: Остался без ноги: на Харьковщине 42-летний мужчина подорвался на мине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авто, гранаты, погиб, подрыв, полиция, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Нашли гранаты и принесли в авто. Подробности смертельного подрыва на Изюмщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 12:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полиции рассказали подробности вчерашнего подрыва авто в селе Григоровка на Харьковщине, в результате чего один мужчина погиб, второй получил ранения.".