Знайшли гранати і принесли в авто. Подробиці смертельного підриву на Ізюмщині
Фото: ГУНП в Харківській області
У поліції розповіли подробиці вчорашнього підриву авто в селі Григорівка на Харківщині, внаслідок чого один чоловік загинув, другий – отримав поранення.
Про інцидент правоохоронцям повідомила староста села, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Попередньо встановлено, що двоє чоловіків знайшли чотири ручні гранати РГО, які перенесли в автомобіль «ВАЗ 2107». Боєприпаси здетонували», – зазначили у поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з відміткою «нещасний випадок».
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 12:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У поліції розповіли подробиці вчорашнього підриву авто в селі Григорівка на Харківщині, внаслідок чого один чоловік загинув, другий – отримав поранення.".