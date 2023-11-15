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Знайшли гранати і принесли в авто. Подробиці смертельного підриву на Ізюмщині

Події 12:19   15.11.2023
Вікторія Яковенко
Знайшли гранати і принесли в авто. Подробиці смертельного підриву на Ізюмщині Фото: ГУНП в Харківській області

У поліції розповіли подробиці вчорашнього підриву авто в селі Григорівка на Харківщині, внаслідок чого один чоловік загинув, другий – отримав поранення.

Про інцидент правоохоронцям повідомила староста села, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Попередньо встановлено, що двоє чоловіків знайшли чотири ручні гранати РГО, які перенесли в автомобіль «ВАЗ 2107». Боєприпаси здетонували», – зазначили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з відміткою «нещасний випадок».

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 12:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У поліції розповіли подробиці вчорашнього підриву авто в селі Григорівка на Харківщині, внаслідок чого один чоловік загинув, другий – отримав поранення.".