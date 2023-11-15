Знайшли гранати і принесли в авто. Подробиці смертельного підриву на Ізюмщині

У поліції розповіли подробиці вчорашнього підриву авто в селі Григорівка на Харківщині, внаслідок чого один чоловік загинув, другий – отримав поранення.

Про інцидент правоохоронцям повідомила староста села, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Попередньо встановлено, що двоє чоловіків знайшли чотири ручні гранати РГО, які перенесли в автомобіль «ВАЗ 2107». Боєприпаси здетонували», – зазначили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з відміткою «нещасний випадок».