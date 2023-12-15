Live
  • Пт 15.12.2023
    • Харків
  •   -7°С
  • USD 36.99
  • EUR 40.41

На Харківщині в руках підлітка здетонувала вибухівка, відірвало пальці

Події 17:16   15.12.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині в руках підлітка здетонувала вибухівка, відірвало пальці

15 грудня в Ізюмському районі в руках 15-річного підлітка здетонував невідомий вибуховий пристрій.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Потерпілого шпиталізували з пораненням обох кистей.

“У хлопця травматична ампутація пальців правої кисті та пальця лівої кисті”, – зазначили в ХОВА.

Щодо деталей, яким був вибуховий предмет – встановлюють

Обставини з’ясовуються, зазначив Синєгубов.

Читайте також: Знайшли гранати і принесли в авто. Подробиці смертельного підриву на Ізюмщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Близько 28 тисяч споживачів без світла через негоду в Харківській області
Близько 28 тисяч споживачів без світла через негоду в Харківській області
15.12.2023, 17:39
На Харківщині в руках підлітка здетонувала вибухівка, відірвало пальці
На Харківщині в руках підлітка здетонувала вибухівка, відірвало пальці
15.12.2023, 17:16
Житель Харківщини хотів втекти з країни: його знайшов дрон (відео)
Житель Харківщини хотів втекти з країни: його знайшов дрон (відео)
15.12.2023, 15:54
Удар С-300 по Харкову: куди влучила ракета і чи є потерпілі (фото)
Удар С-300 по Харкову: куди влучила ракета і чи є потерпілі (фото)
15.12.2023, 14:11
Обіцяв перевезти речі на окуповані території: судитимуть шахрая з Чугуєва
Обіцяв перевезти речі на окуповані території: судитимуть шахрая з Чугуєва
15.12.2023, 16:32
Вночі по Харкову вдарила С-300: є пошкодження в Київському районі (фото)
Вночі по Харкову вдарила С-300: є пошкодження в Київському районі (фото)
15.12.2023, 13:02

Новини за темою:

14:50
5 років за ґратами проведе житель Харківщини, який виготовляв наркотики
21:02
На дахах енергоблоків – сторонні предмети. На ЗАЕС можлива провокація
17:12
Майже 200 цивільних підірвалися на мінах на Харківщині після звільнення – ДСНС
09:23
Пішов у ліс, наступив на вибухівку та загинув: подробиці НП на Харківщини
11:15
Мешканець Харківщини знайшов на дорозі вибухівку: боєприпас здетонував у руках

Ви читали новину: «На Харківщині в руках підлітка здетонувала вибухівка, відірвало пальці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 17:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 грудня в Ізюмському районі в руках 15-річного підлітка здетонував невідомий вибуховий пристрій.".