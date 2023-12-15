На Харківщині в руках підлітка здетонувала вибухівка, відірвало пальці
15 грудня в Ізюмському районі в руках 15-річного підлітка здетонував невідомий вибуховий пристрій.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Потерпілого шпиталізували з пораненням обох кистей.
“У хлопця травматична ампутація пальців правої кисті та пальця лівої кисті”, – зазначили в ХОВА.
Щодо деталей, яким був вибуховий предмет – встановлюють
Обставини з’ясовуються, зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: взрывчатка, подросток, сдетонировала, синєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 17:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 грудня в Ізюмському районі в руках 15-річного підлітка здетонував невідомий вибуховий пристрій.".