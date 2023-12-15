136 населених пунктів Харківщини – без світла, 20 обстріляли – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ситуацію на Харківщині станом на ранок 15 грудня.

“Внаслідок негоди по області знеструмлено 136 населених пунктів, з них 38 – частково. Без світла залишились 43 373 абоненти – Близнюківського, Лозівського, Первомайського, Барвінківського, Ізюмського, Балаклійського, Липецького, Вовчанського та Чугуївського РЕМів. Роботи з відновлення тривають”, — повідомив начальник ХОВА.

За інформацією Синєгубова, протягом доби близько 20 населених пунктів Харківщини були під обстрілами. Серед них: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Вовчанськ, Ветеринарне, Гур’єв Козачок.

“О 13:45 в результаті ворожого обстрілу смт Куп’янськ-Вузловий пошкоджено будівлю дитячого садка. Без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.