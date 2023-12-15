136 населених пунктів Харківщини – без світла, 20 обстріляли – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ситуацію на Харківщині станом на ранок 15 грудня.
“Внаслідок негоди по області знеструмлено 136 населених пунктів, з них 38 – частково. Без світла залишились 43 373 абоненти – Близнюківського, Лозівського, Первомайського, Барвінківського, Ізюмського, Балаклійського, Липецького, Вовчанського та Чугуївського РЕМів. Роботи з відновлення тривають”, — повідомив начальник ХОВА.
За інформацією Синєгубова, протягом доби близько 20 населених пунктів Харківщини були під обстрілами. Серед них: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Вовчанськ, Ветеринарне, Гур’єв Козачок.
Читайте також: Терехов — про крижаний дощ у Харкові
“О 13:45 в результаті ворожого обстрілу смт Куп’янськ-Вузловий пошкоджено будівлю дитячого садка. Без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: електрика, ледяной дождь, новини Харкова, обстріли, світло, синєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «136 населених пунктів Харківщини – без світла, 20 обстріляли – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 08:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ситуацію на Харківщині станом на ранок 15 грудня".