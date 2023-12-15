Негода на Харківщині: були відключення на підстанції «Укренерго»
Фото: Міністерство енергетики України
На Харківщині через негоду ввечері 14 грудня відключалася повітряна лінія 330 кВ і два автотрансформатори на підстанції 330 кВ «Укренерго». Вони були заживлені від дизельних генераторів.
«За кілька годин автотрансформатори були підключені. Пошкодження повітряної лінії було виявлено за 10 км від підстанції», – повідомили в Міністерстві енергетики України.
Також у Міненерго заявили, що через обледеніння в регіоні пошкоджені 250 опор, проїзд до них ускладнений через ожеледицю і замети на дорогах.
Нагадаємо, вранці 15 грудня голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що через негоду в регіоні знеструмлено 136 населених пунктів. З них 38 – частково. Без світла залишилося 43 373 абоненти.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Минэнерго, непогода, обесточены, подстанция, укренерго, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 11:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині через негоду ввечері 14 грудня відключалася повітряна лінія 330 кВ і два автотрансформатори на підстанції 330 кВ «Укренерго». Вони були заживлені від дизельних генераторів.".