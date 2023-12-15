Негода на Харківщині: були відключення на підстанції «Укренерго»

На Харківщині через негоду ввечері 14 грудня відключалася повітряна лінія 330 кВ і два автотрансформатори на підстанції 330 кВ «Укренерго». Вони були заживлені від дизельних генераторів.

«За кілька годин автотрансформатори були підключені. Пошкодження повітряної лінії було виявлено за 10 км від підстанції», – повідомили в Міністерстві енергетики України.

Також у Міненерго заявили, що через обледеніння в регіоні пошкоджені 250 опор, проїзд до них ускладнений через ожеледицю і замети на дорогах.

Нагадаємо, вранці 15 грудня голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що через негоду в регіоні знеструмлено 136 населених пунктів. З них 38 – частково. Без світла залишилося 43 373 абоненти.