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Негода на Харківщині: були відключення на підстанції «Укренерго»

Суспільство 11:53   15.12.2023
Вікторія Яковенко
Негода на Харківщині: були відключення на підстанції «Укренерго» Фото: Міністерство енергетики України

На Харківщині через негоду ввечері 14 грудня відключалася повітряна лінія 330 кВ і два автотрансформатори на підстанції 330 кВ «Укренерго». Вони були заживлені від дизельних генераторів.

«За кілька годин автотрансформатори були підключені. Пошкодження повітряної лінії було виявлено за 10 км від підстанції», – повідомили в Міністерстві енергетики України.

Також у Міненерго заявили, що через обледеніння в регіоні пошкоджені 250 опор, проїзд до них ускладнений через ожеледицю і замети на дорогах.

Нагадаємо, вранці 15 грудня голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що через негоду в регіоні знеструмлено 136 населених пунктів. З них 38 – частково. Без світла залишилося 43 373 абоненти.

 

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 11:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині через негоду ввечері 14 грудня відключалася повітряна лінія 330 кВ і два автотрансформатори на підстанції 330 кВ «Укренерго». Вони були заживлені від дизельних генераторів.".