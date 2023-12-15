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Де саме ДРГ заходять на Харківщину – повідомив Наєв

Події 10:12   15.12.2023
Оксана Горун
Де саме ДРГ заходять на Харківщину – повідомив Наєв

За два тижні на територію України сім разів намагалися проникнути ворожі ДРГ, проінформував командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

“Диверсійно-розвідувальні групи заходять з Брянської, Курської та частково Бєлгородської областей у смугах Чернігівської, Сумської області та Богодухівського району Харківської області. Загалом за два тижні було сім намагань ворога потрапити на територію України. У п’ятьох випадках нашим оборонцям вдалося своєчасно виявити такі наміри ворога, нанести вогневе ураження”, — повідомив Наєв у відео, опублікованому в його телеграмі.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про спробу ворожої ДРГ 11 грудня прорватися до Харківської області.

“Вчасно були виявлені нашими воїнами, і під нашим вогнем змушені були відійти”, – сказав тоді Синєгубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 10:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За два тижні на територію України сім разів намагалися проникнути ворожі ДРГ, проінформував командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв".