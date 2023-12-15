Одежда загорелась на женщине в Харькове — ГСЧС
Пожилая женщина получила ожоги во время пожара в Харькове.
«В результате собственной неосторожности при обращении с огнем на ней загорелась синтетическая одежда. Около 14:10 соседи услышали запах дыма и вызвали спасателей по адресу: г. Харьков, ул. Власенко. Прибывшие пожарные поднялись в квартиру на самый высокий, 14-й этаж, и увидели на полу хозяйку, 1948 года рождения. Одежда на ней уже вся сгорела, и пожар самоликвидировался», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Женщину спасатели вместе с медиками доставили в машину «скорой».
В целом за сутки в регионе произошло девять пожаров. Пожаров из-за обстрелов не зафиксировали.
Читайте также: Главные новости Харькова 15.12: отключалось отопление, 43 тысячи без света
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары, пострадавшая;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Одежда загорелась на женщине в Харькове — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 08:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожилая женщина получила ожоги во время пожара в Харькове".