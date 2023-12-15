Одежда загорелась на женщине в Харькове — ГСЧС

Пожилая женщина получила ожоги во время пожара в Харькове.

«В результате собственной неосторожности при обращении с огнем на ней загорелась синтетическая одежда. Около 14:10 соседи услышали запах дыма и вызвали спасателей по адресу: г. Харьков, ул. Власенко. Прибывшие пожарные поднялись в квартиру на самый высокий, 14-й этаж, и увидели на полу хозяйку, 1948 года рождения. Одежда на ней уже вся сгорела, и пожар самоликвидировался», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Женщину спасатели вместе с медиками доставили в машину «скорой».

В целом за сутки в регионе произошло девять пожаров. Пожаров из-за обстрелов не зафиксировали.