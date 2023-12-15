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Пожилая женщина чуть не погибла в огне из-за удлинителя на Харьковщине

Происшествия 18:38   15.12.2023
Оксана Якушко
Пожилая женщина чуть не погибла в огне из-за удлинителя на Харьковщине

Пожар в частном доме в селе Квитнево Близнюковской громады произошел из-за короткого замыкания электрического удлинителя, сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области.

Возгорание произошло днем 15 декабря. Спасатели, прибыв на место, нашли в одной из комнат задымленного дома 70-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться. Ее немедленно вынесли на свежий воздух. В соседней комнате горел диван и домашние принадлежности на площади 16 м2.

Причиной этого стало короткое замыкание электрического удлинителя, питавшего электрообогреватель.

Через полчаса спасатели локализовали огонь. Гасили пожар 2 оперативных отделения на автоцистернах в составе 10 человек личного состава ГСЧС.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 18:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в частном доме в селе Квитнево Близнюковской громады произошел из-за короткого замыкания электрического удлинителя, сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области.".