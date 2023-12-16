На Харківщині без світла майже 10 тис. абонентів – зведення Синєгубова

Внаслідок негоди на Харківщині знеструмлені 9833 споживачів.

Без світла залишилися жителі Дергачівської, Близнюківської, Барвінківської, Лозівської, Первомайської, Чугуївської, Зміївської, Золочівської, Ізюмської та Вовчанської громад, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Над відновленням електропостачання працюють 20 бригад із 80 працівників та 43 одиниці техніки», – заявив Синєгубов.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини.

Близько 23:00 армія РФ обстріляла Куп’янськ, у місті зруйновані літня кухня, вибиті вікна у будинку. Постраждалих немає.

А у селі Богуславка Ізюмського району внаслідок ворожого удару, попередньо – БпЛА «Шахед», сталося загоряння приватного будинку, зазначив Синєгубов.