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Тепло сохранится: прогноз погоды на 8 октября в Харькове и области

Общество 20:09   07.10.2026
Татьяна Литвина
Тепло сохранится: прогноз погоды на 8 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 8 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей. Дневное тепло сохранится.

В Харьковской области в течение суток будет облачно, но без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер прогнозируют переменных направлений 3, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 12°, днем ​​- от 18 до 23°.

В Харькове день прогнозируется без существенных осадков. Ночью и утром город накроет слабый туман. Ветер ожидают переменных направлений 3, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять 8 – 10°, днем ​​столбик термометра поднимется до 20 – 22°.

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Напомним, метеорологическое лето на Харьковщине на 10-12 дней длилось дольше средних многолетних значений. Переход к осеннему температурному режиму произошел лишь 22-24 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2026 в 20:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на среду, 8 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей. Дневное тепло сохранится.".