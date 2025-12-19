Live

Последствия атаки на дамбу: что сейчас происходит с Печенежским водохранилищем

Какова сейчас ситуация на Печенежском водохранилище, плотина которого была повреждена в результате российского обстрела 7 декабря, рассказала МГ «Объектив» Людмила Озерная, заведующая сектором гидропрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии.

«На Печенежском водохранилище у нас расположено два гидрологических поста. Это Старый Салтов и Печенежская плотина, верхний и нижний бьефы. Каждый день в 8:00 мы получаем с этих постов телеграммы, в которых подается информация о состоянии водного объекта», — сообщила Озерная.

Она напомнила, что в результате атаки 7 декабря были зафиксированы незначительные повреждения шлюза плотины. Сейчас, утверждает заведующая сектором гидропрогнозов, ситуация там стабильная.

«Это был у нас разговор с водохозяйственной организацией «Харьковводоканал». Они подтвердили, что было незначительное повреждение и они оперативно решили этот вопрос. Утечки воды мы не увидели. Первый у нас на Северском Донце гидропост «Чугуев». Если бы там было какое-то значительное повреждение, мы бы это увидели. То есть оно немного вылилось, быстро все закрыли и у нас тенденции такого значительного роста не наблюдалось на Северском Донце», — отметила Озерная.

По ее словам, сейчас наблюдаются незначительные суточные колебания уровней воды, она понемногу идет на спад.

«Осадки прошли, у нас 1 сантиметр в плюсе. Послезавтра осадков нет — сброс у нас на сегодня 10 кубических метров. Но, к сожалению, у нас нет величины притока, потому что гидропост «Огурцово» на Северском Донце и «Волчанск», к сожалению, временно не работают. Это зимний период, осадков пока нет, наполнения как такового нет. 73% у нас так и остается наполнение водохранилища. Это меньше нормы. Печенежское должно достаточно наполняться, чтобы потом могла быть промывка русла, поддержание в летний период. 73% – это маловато», – констатировала заведующая сектором гидропрогнозов.

Напомним, массированные удары по переправам через Печенежское водохранилище армия РФ нанесла 7 декабря. Печенежский поселковый голова Александр Гусаров заявил о «прилете» по дамбе. Он проинформировал, что движение по дорожному полотну прекращено. Вслед за этим Служба восстановления и развития инфраструктуры сообщила, что разрушена не только дамба в Печенегах, но и мост в Старом Салтове. Начальник ХОВА Олег Синегубов написал: в результате удара по Старому Салтову погибли двое мужчин – 49 и 66 лет, еще восемь мужчин пострадали. 8 декабря провели заседание координационного штаба, по результатам которого Синегубов сообщил, что оснований для эвакуации населения нет. Уровень воды в водохранилище постоянно мониторят.

Автор: Елена Нагорная
