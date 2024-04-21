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Штормовое предупреждение: шквалы придут в Харьков вечером в воскресенье

Общество 16:31   21.04.2024
Елена Нагорная
Штормовое предупреждение: шквалы придут в Харьков вечером в воскресенье

Вечером 21 апреля и в ночь на 22 апреля по Харькову и области ожидаются порывы юго-западного ветра скоростью до 15 — 20 м/с.

Штормовое предупреждение опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Таким явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 16:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 21 апреля и в ночь на 22 апреля по Харькову и области ожидаются порывы юго-западного ветра скоростью до 15 — 20 м/с".