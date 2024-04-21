Штормовое предупреждение: шквалы придут в Харьков вечером в воскресенье

Вечером 21 апреля и в ночь на 22 апреля по Харькову и области ожидаются порывы юго-западного ветра скоростью до 15 — 20 м/с.

Штормовое предупреждение опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Таким явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.