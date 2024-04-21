Штормовое предупреждение: шквалы придут в Харьков вечером в воскресенье
Вечером 21 апреля и в ночь на 22 апреля по Харькову и области ожидаются порывы юго-западного ветра скоростью до 15 — 20 м/с.
Штормовое предупреждение опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.
Таким явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, гидрометцентр, предупреждение, Харьков, шквалы;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 16:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 21 апреля и в ночь на 22 апреля по Харькову и области ожидаются порывы юго-западного ветра скоростью до 15 — 20 м/с".