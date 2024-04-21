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Штормове попередження: шквали прийдуть до Харкова ввечері в неділю

Суспільство 16:31   21.04.2024
Олена Нагорна
Штормове попередження: шквали прийдуть до Харкова ввечері в неділю

Увечері 21 квітня та в ніч проти 22 квітня у Харкові та області очікуються пориви південно-західного вітру швидкістю до 15 – 20 м/с.

Штормове попередження опублікував Регіональний центр із гідрометеорології.

Таким явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 16:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 21 квітня та в ніч проти 22 квітня у Харкові та області очікуються пориви південно-західного вітру швидкістю до 15 – 20 м/с".