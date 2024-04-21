Штормове попередження: шквали прийдуть до Харкова ввечері в неділю

Увечері 21 квітня та в ніч проти 22 квітня у Харкові та області очікуються пориви південно-західного вітру швидкістю до 15 – 20 м/с.

Штормове попередження опублікував Регіональний центр із гідрометеорології.

Таким явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.