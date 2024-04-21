Сьогодні 21 квітня: яке свято та день в історії

21 квітня 2019 року в Україні відбувся другий тур президентських виборів, перемогу в якому здобув Володимир Зеленський. У 1920-му Петлюра та Пілсудський підписали Варшавський договір. У 1960-му Бразилія перенесла столицю з Ріо до нового міста. У 1967-му в Греції стався переворот “чорних полковників”.

Свята та пам’ятні дати 21 квітня

21 квітня у світі – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності.

Також зазначають: Всесвітній день міграції риб, Всесвітній день кроншнепа.

21 квітня в історії

21 квітня 1913 року на воду у Великій Британії спустили пасажирський лайнер “Аквітанія” – єдиний, що брав участь у двох світових війнах. Детальніше.

21 квітня 1920 року керівники УНР і Польщі Симон Петлюра та Юзеф Пілсудський підписали так званий Варшавський договір.

Він став результатом переговорів, які Петлюра вів, у тому числі за спинами своїх союзників із колишньої ЗУНР (після Злуки вона стала західною областю УНР). Договір містив політичні, військові та торговельно-економічні конвенції. А ключовими його позиціями стало визнання Польщею незалежності УНР та відмова від повернення повністю до кордонів Речі Посполитої 1772 року. Але в обмін на це Петлюра погодився визнати українсько-польський кордон по річці Збруч і далі Прип’яті – до її гирла, тобто “здав” полякам Східну Галичину та п’ять повітів Волині.

Це його рішення надалі сформувало голові директорії УНР образ зрадника в західних регіонах України та дало козир більшовицькій пропаганді: загарбники заявляли, що Петлюра “продав Україну полякам”. Насправді на той момент у нього навряд чи був якийсь інший вихід. Польське військо фактично контролювало ті території, якими Петлюра “поступився”. При цьому було очевидно, що країни Антанти – переможниці Першої світової війни – підтримують поляків і не мають наміру забезпечувати територіальну цілісність УНР. Водночас українська та польська держави мали спільного ворога – Радянську Росію та могли об’єднати сили для протидії більшовикам. Саме це вони й зробили.

Відповідно до політичної конвенції, котру підписали у Варшаві в 1920-му, Польська республіка зобов’язувалася не укладати міжнародних угод, що будуть спрямовані проти УНР, а також гарантувати національно-культурні права українського населення в Польщі. Також не укладати договорів проти Польщі та гарантувати права поляків на своїй території зобов’язався уряд УНР. Сторони домовилися проводити спільно військові операції проти більшовиків та визначили принципи командування військами під час спільних дій на фронті.

“Із моменту початку спільної офензиви (стрімкого наступу – Ред.) та заняття нових теренів Правобережної України, що знаходяться на схід від сучасної лінії польсько-більшовицького фронту, Український уряд організовує на них свою владу та адміністрацію цивільну і військову”, – зазначили у військовій конвенції Варшавського договору

Поляки зобов’язалися постачати українські війська зброєю, амуніцією та спорядженням, українці – надавати польським союзникам продукти. Попри докладно прописані зобов’язання, успіхи на фронті та навіть спільний польсько-український парад на Хрещатику у звільненому Києві цей союз не протримався довго. Під час мирних переговорів із більшовиками в Ризі поляки визнали стороною таких переговорів маріонеткову Українську соціалістичну радянську республіку. Надалі вона стала однією зі сторін, які підписали Ризький мир. Ці домовленості завершили Польсько-радянську війну, а західні території України передали Польщі.

21 квітня 1944 року розпочався бій між загонами УПА та НКВС під Гурбами в Рівненській області. Детальніше.

21 квітня 1960 року Бразилія змінила столицю. З Ріо-де-Жанейро її перенесли до спеціально збудованого з нуля міста Бразиліа. Детальніше.

21 квітня 1967 року в Греції стався державний переворот, внаслідок якого до влади прийшов так званий режим “чорних полковників” на чолі з Георгіосом Пападопулосом. Детальніше.

21 квітня 2019 року в Україні відбувся другий тур президентських виборів. Суперниками у ньому були чинний президент Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Зеленський отримав 73,22% голосів, Порошенко – 24,45%. В абсолютних цифрах за Зеленського віддали голоси понад 13,5 млн виборців, за Порошенка – понад 4,5 млн виборців.

Церковне свято 21 квітня

21 квітня вшановують пам’ять преподобної Марії Єгипетської. Це перехідне святкування в 5-ту неділю Великого посту. Марія жила в середині V – на початку VI століття. У молодості пішла з батьківського дому та вела порочне життя. Проте через 17 років вона за збігом обставин опинилася на одному кораблі з групою паломників, які прямували до Святої Землі, а, прибувши до Єрусалиму, приєдналася до паломників, які прямували до храму Воскресіння Христового. При цьому Марія не переставала поводитися аморально та грішити. Коли ж люди із натовпом входили до храму, Марію біля входу ніби зупинила невидима рука – жінка не могла ніякими зусиллями увійти в храм. Тоді вона зрозуміла, що це Бог не пускає її до святого місця за її нечистоту. Вона почала каятися й просити простити їй гріхи. Після цього вона одразу відчула у душі просвітлення та безперешкодно увійшла до храму. А вийшла з нього іншою людиною. З Єрусалиму вона пішла в Йорданську пустелю, де майже пів століття провела на самоті, в пості та молитві. Там вона й померла. Поховав її старець Зосима, який навіщав Марію в пустелі в останні кілька років її життя.

Народні прикмети

Якщо в цей день гримить грім, то буде хороший урожай.

Якщо земля 21 квітня мокра, то ще буде холодно, а якщо суха – скоро потеплішає.

Що не можна робити 21 квітня

Не можна відмовляти в допомозі, сваритися, пліткувати, заздрити, ображатися й ображати когось.

Не можна різати хліб (краще ламати).