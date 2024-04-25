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Дождь с пылью из Сахары в Харькове: синоптики объяснили, что в его составе

Общество 22:13   25.04.2024
Елена Нагорная
Дождь с пылью из Сахары в Харькове: синоптики объяснили, что в его составе

Днем в среду, 24 апреля, в Харькове прошел дождь с примесью африканской пыли. На автомобилях, окнах и растениях можно было увидеть светло-коричневые пятна.

Это явление не несет никакой угрозы здоровью человека и наблюдается почти каждый год весной, учитывая особенности синоптических процессов, успокаивают в Региональном центре по гидрометеорологии.

«За прошедшие сутки такие «грязные» дожди прошли на больших территориях от Румынии и Молдовы до Одессы и Киева, но там концентрация мелкого песка была больше. В составе этой пыли нет никаких вредных веществ, кроме повышенного содержания оксида железа (ржавчина), которое характерно для пустынных регионов Африки. Поэтому пыль имеет насыщенный рыжий цвет», — пояснили синоптики.

Также в ведомстве отметили, что качество воздуха в приземном слое остается хорошим, поскольку максимальная концентрация пыли отмечается на высоте нескольких километров — там, где формируются дождевые облака.

Видео из соцсетей

Учитывая прогнозы, воздушная масса африканского происхождения постепенно покинет Харьковскую область в течение 26 апреля и прозрачность атмосферы заметно улучшится.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 22:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем в среду, 24 апреля, в Харькове прошел дождь с примесью африканской пыли".