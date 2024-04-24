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В Украину добралась пыль из Сахары: вероятны ли желтые дожди на Харьковщине

Общество 18:26   24.04.2024
Елена Нагорная
В Украину добралась пыль из Сахары: вероятны ли желтые дожди на Харьковщине Карта Укргидрометцентра

Пыль из Сахары, которая накануне окрасила небо над Грецией в оранжевый цвет, сегодня, 24 апреля, добралась до Украины. Она будет оставаться в атмосфере над нашей страной до пятницы, и в субботу, 27 апреля, воздух должен очиститься.

Такую информацию опубликовал Украинский гидрометеорологический центр.

Синоптики объяснили, что на карте пыль обозначена розовым цветом, она четко прослеживается над южными и центральными районами и распространяется на север.

«Поскольку на большей части территории страны погоду определяют циклон и влажные воздушные массы, это будет способствовать перехвату частиц пыли каплями воды в облаках и осадках. Поэтому эта пыль быстрее будет вымываться из атмосферы, впрочем, в некоторых районах это явление может придавать облакам желтоватый оттенок, а сами дождевые капли, которые будут выпадать, будут содержать эту пыль и не будут кристально чистыми», — рассказали в Укргидрометцентре.

В ГСЧС Украины в свою очередь констатировали, что сегодня в Украине прошли цветные дожди и призвали не бояться этого явления.

«Длительные осадки вымывают пыль из атмосферы, в результате чего метеостанции фиксируют цветной (желтых оттенков) дождь, который не несет никакой угрозы», — отметили чрезвычайники.

Циклон, несущий пыль и песок из Сахары, не должен дойти до Харьковской области, рассказала «Суспільне Харків» синоптик Регионального центра по гидрометеорологии Евгения Ляшенко.

«У нас циклоничность наблюдается, но она расположена на большой территории — преимущественно в южных областях. К нам в Харьков этот циклон не придет, он останется в южных областях Украины. Эти юго-западные процессы, которые перемещаются из Сахары, они на Харьковскую область не распространятся. У нас здесь теплее, чем на западе, мы на периферии, в теплом секторе циклонов», — пояснила Ляшенко.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 18:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пыль из Сахары, которая накануне окрасила небо над Грецией в оранжевый цвет, сегодня, 24 апреля, добралась до Украины. Она будет оставаться в атмосфере над нашей страной до пятницы, и в субботу, 27 апреля, воздух должен очиститься.".