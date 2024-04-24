України дістався пил із Сахари: чи ймовірні жовті дощі на Харківщині
Пил із Сахари, який напередодні пофарбував небо над Грецією в помаранчевий, сьогодні, 24 квітня, дістався України. Він залишатиметься в атмосфері над нашою країною до п’ятниці, і в суботу, 27 квітня, повітря має очиститись.
Таку інформацію опублікував Український гідрометеорологічний центр.
Синоптики пояснили, що на карті пил позначений рожевим кольором, він чітко простежується над південними та центральними районами та поширюється на північ.
“Оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими”, – розповіли в Укргідрометцентрі.
У ДСНС України своєю чергою констатували, що сьогодні в Україні пройшли кольорові дощі та закликали не боятися цього явища.
“Тривалі опади вимивають пил з атмосфери, внаслідок чого метеостанції фіксують кольоровий (жовтих відтінків) дощ, який не несе жодної загрози”, – наголосили надзвичайники.
Циклон, що несе пил та пісок із Сахари, не має дійти до Харківської області, розповіла “Суспільне Харків” синоптикиня Регіонального центру з гідрометеорології Євгенія Ляшенко.
“У нас циклонічність спостерігається, але вона розташована на великій території — переважно у південних областях. До нас у Харків цей циклон не прийде, він залишиться у південних областях України. Оці південно-західні процеси, які переміщуються із Сахари, вони на Харківську область не розповсюдиться. У нас тут тепліше, ніж на заході, ми на периферії, в теплому секторі циклонів“, – пояснила Ляшенко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дождь, песок, погода, прогноз, пыль, Сахара, Укргидрометцентр, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 18:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пил із Сахари, який напередодні пофарбував небо над Грецією в помаранчевий, сьогодні, 24 квітня, дістався України. Він залишатиметься в атмосфері над нашою країною до п’ятниці, і в суботу, 27 квітня, повітря має очиститись.".