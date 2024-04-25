Live
  • Чт 25.04.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 39.47
  • EUR 42.18

Дощ із пилом із Сахари в Харкові: синоптики пояснили, що в його складі

Суспільство 22:13   25.04.2024
Олена Нагорна
Дощ із пилом із Сахари в Харкові: синоптики пояснили, що в його складі

Вдень у середу, 24 квітня, у Харкові пройшов дощ із домішками африканського пилу. На автівках, вікнах та рослинах можна було побачити світло-коричневі плями.

Це явище не несе жодної загрози здоров’ю людини й спостерігається майже щороку навесні, враховуючи особливості синоптичних процесів, заспокоюють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

“Минулої доби такі «брудні» дощі пройшли на великих територіях від Румунії та Молдови до Одеси й Києва, але там концентрація дрібного піску біла більшою. У складі цього пилу немає ніяких шкідливих речовин, окрім підвищеного вмісту оксиду заліза (іржа), яке є характерним для пустельних регіонів Африки. Тому пил має насичений рудий колір», — пояснили синоптики.

Також у відомстві зазначили, що якість повітря у приземному шарі залишається хорошою, оскільки максимальна концентрація пилу відзначається на висоті кількох кілометрів – там, де формуються дощові хмари.

Відео із соцмереж

Враховуючи прогнози, повітряна маса африканського походження поступово покине Харківську область протягом 26 квітня й атмосфера стане помітно прозорішою.

Читайте також: України дістався пил із Сахари: чи ймовірні жовті дощі на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Дощ із пилом із Сахари в Харкові: синоптики пояснили, що в його складі
Дощ із пилом із Сахари в Харкові: синоптики пояснили, що в його складі
25.04.2024, 22:13
Робота в Харкові та області: пропонують бурити нафту та газ за 28 тис. грн
Робота в Харкові та області: пропонують бурити нафту та газ за 28 тис. грн
25.04.2024, 11:20
У Харкові пропонують перейменувати ще понад 160 топонімів
У Харкові пропонують перейменувати ще понад 160 топонімів
25.04.2024, 08:46
Тип ракети, якою РФ вдарила по вокзалу в Балаклії, встановила прокуратура
Тип ракети, якою РФ вдарила по вокзалу в Балаклії, встановила прокуратура
25.04.2024, 21:40
Буде гроза: завтра у Харкові та області очікується небезпечна погода
Буде гроза: завтра у Харкові та області очікується небезпечна погода
25.04.2024, 13:15
Перейменування метро “Південний вокзал” і вулиць пропонує обговорити мерія
Перейменування метро “Південний вокзал” і вулиць пропонує обговорити мерія
25.04.2024, 20:48

Новини за темою:

16:31
Штормове попередження: шквали прийдуть до Харкова ввечері в неділю
19:26
Хмарно з проясненнями, до +11: погода в Харкові та області на 21 березня
20:07
У Харкові та області дощитиме: прогноз погоди на 19 березня
20:00
До 11 тепла, дощ і туман: прогноз погоди в Харкові та області на 12 лютого
12:34
Про небезпечну погоду в понеділок попереджають жителів Харківщини

Ви читали новину: «Дощ із пилом із Сахари в Харкові: синоптики пояснили, що в його складі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 22:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень у середу, 24 квітня, у Харкові пройшов дощ із домішками африканського пилу".