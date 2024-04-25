Дощ із пилом із Сахари в Харкові: синоптики пояснили, що в його складі

Вдень у середу, 24 квітня, у Харкові пройшов дощ із домішками африканського пилу. На автівках, вікнах та рослинах можна було побачити світло-коричневі плями.

Це явище не несе жодної загрози здоров’ю людини й спостерігається майже щороку навесні, враховуючи особливості синоптичних процесів, заспокоюють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

“Минулої доби такі «брудні» дощі пройшли на великих територіях від Румунії та Молдови до Одеси й Києва, але там концентрація дрібного піску біла більшою. У складі цього пилу немає ніяких шкідливих речовин, окрім підвищеного вмісту оксиду заліза (іржа), яке є характерним для пустельних регіонів Африки. Тому пил має насичений рудий колір», — пояснили синоптики.

Також у відомстві зазначили, що якість повітря у приземному шарі залишається хорошою, оскільки максимальна концентрація пилу відзначається на висоті кількох кілометрів – там, де формуються дощові хмари.

Відео із соцмереж

Враховуючи прогнози, повітряна маса африканського походження поступово покине Харківську область протягом 26 квітня й атмосфера стане помітно прозорішою.