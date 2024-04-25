Дощ із пилом із Сахари в Харкові: синоптики пояснили, що в його складі
Вдень у середу, 24 квітня, у Харкові пройшов дощ із домішками африканського пилу. На автівках, вікнах та рослинах можна було побачити світло-коричневі плями.
Це явище не несе жодної загрози здоров’ю людини й спостерігається майже щороку навесні, враховуючи особливості синоптичних процесів, заспокоюють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
“Минулої доби такі «брудні» дощі пройшли на великих територіях від Румунії та Молдови до Одеси й Києва, але там концентрація дрібного піску біла більшою. У складі цього пилу немає ніяких шкідливих речовин, окрім підвищеного вмісту оксиду заліза (іржа), яке є характерним для пустельних регіонів Африки. Тому пил має насичений рудий колір», — пояснили синоптики.
Також у відомстві зазначили, що якість повітря у приземному шарі залишається хорошою, оскільки максимальна концентрація пилу відзначається на висоті кількох кілометрів – там, де формуються дощові хмари.
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Враховуючи прогнози, повітряна маса африканського походження поступово покине Харківську область протягом 26 квітня й атмосфера стане помітно прозорішою.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гидрометцентр, дождь, песок, пыль, Сахара, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень у середу, 24 квітня, у Харкові пройшов дощ із домішками африканського пилу".