Облачно с прояснениями, до +11: погода в Харькове и области на 21 марта
Фото: Василий Голосный
В четверг, 21 марта, на Харьковщине солнце периодически будет выглядывать из-за облаков. Осадки не прогнозируют.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать около 0 градусов, днем — от 7 до 9 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 2 мороза до 3 тепла, днем — от 6 до 11 градусов со знаком «плюс».
Ветер восточный, 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гидрометцентр, март, осадки, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 19:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 21 марта, на Харьковщине солнце периодически будет выглядывать из-за облаков. Осадки не прогнозируют".