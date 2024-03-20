Облачно с прояснениями, до +11: погода в Харькове и области на 21 марта

В четверг, 21 марта, на Харьковщине солнце периодически будет выглядывать из-за облаков. Осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать около 0 градусов, днем — от 7 до 9 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 2 мороза до 3 тепла, днем — от 6 до 11 градусов со знаком «плюс».

Ветер восточный, 5 — 10 м/с.