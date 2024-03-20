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Хмарно з проясненнями, до +11: погода в Харкові та області на 21 березня

Суспільство 19:26   20.03.2024
Олена Нагорна
Хмарно з проясненнями, до +11: погода в Харкові та області на 21 березня

У четвер, 21 березня, на Харківщині сонце періодично виглядатиме з-за хмар. Опади не прогнозують.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть близько 0 градусів, вдень – від 7 до 9 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 2 морозу до 3 тепла, вдень – від 6 до 11 градусів зі знаком “плюс”.

Вітер східний, 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 19:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 21 березня, на Харківщині сонце періодично виглядатиме з-за хмар. Опади не прогнозують".