Хмарно з проясненнями, до +11: погода в Харкові та області на 21 березня
У четвер, 21 березня, на Харківщині сонце періодично виглядатиме з-за хмар. Опади не прогнозують.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть близько 0 градусів, вдень – від 7 до 9 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 2 морозу до 3 тепла, вдень – від 6 до 11 градусів зі знаком “плюс”.
Вітер східний, 5 – 10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 19:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 21 березня, на Харківщині сонце періодично виглядатиме з-за хмар. Опади не прогнозують".