Хмарно з проясненнями, до +11: погода в Харкові та області на 21 березня

У четвер, 21 березня, на Харківщині сонце періодично виглядатиме з-за хмар. Опади не прогнозують.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть близько 0 градусів, вдень – від 7 до 9 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 2 морозу до 3 тепла, вдень – від 6 до 11 градусів зі знаком “плюс”.

Вітер східний, 5 – 10 м/с.