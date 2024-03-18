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В Харькове и области будет дождить: прогноз погоды на 19 марта

Общество 20:07   18.03.2024
Елена Нагорная
В Харькове и области будет дождить: прогноз погоды на 19 марта Фото: Василий Голосный

Во вторник, 19 марта, на Харьковщине ночью прогнозируют небольшой дождь. Днем также будет идти дождь.

В Харькове ночная температура составит от 3 до 5 градусов тепла, днем — от 7 до 9 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 1 до 6 градусов тепла, днем — от 5 до 10 градусов со знаком «плюс».

Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 20:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 19 марта, на Харьковщине ночью прогнозируют небольшой дождь. Днем также будет идти дождь".