В Харькове и области будет дождить: прогноз погоды на 19 марта
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 19 марта, на Харьковщине ночью прогнозируют небольшой дождь. Днем также будет идти дождь.
В Харькове ночная температура составит от 3 до 5 градусов тепла, днем — от 7 до 9 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 1 до 6 градусов тепла, днем — от 5 до 10 градусов со знаком «плюс».
Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гидрометцентр, дождь, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 20:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 19 марта, на Харьковщине ночью прогнозируют небольшой дождь. Днем также будет идти дождь".