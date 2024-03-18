У Харкові та області дощитиме: прогноз погоди на 19 березня
У вівторок, 19 березня, на Харківщині вночі прогнозують невеликий дощ. Вдень також дощитиме.
У Харкові нічна температура становитиме від 3 до 5 градусів тепла, вдень – від 7 до 9, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 1 до 6 градусів тепла, вдень – від 5 до 10 градусів зі знаком “плюс”.
Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 20:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 19 березня, на Харківщині вночі прогнозують невеликий дощ. Вдень також дощитиме".